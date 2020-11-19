Kuryenin canından değerli değil

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemlerle birlikte restoranlar ve kafeler bugün ‘paket servisi’ uygulamasına geçiyor. İşleri artacak kuryeler ise yoğunluk yaşanacak günlerde müşterilerden ve firmalardan anlayışlı davranmalarını bekliyor ve ‘Hız ve puan uygulamaları kaldırılsın’ istiyor. Kuryelerin talebine destek veren Ankara Ticaret Odası (ATO) Lokanta, Kafe, Restoran Komitesi Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik, “Yemeğin veya bir başka siparişin beş dakika gecikmesi kimsenin canından değerli değil. En azından pandemi koşullarında, müşteriler ve firmalar hız-puan uygulamasında anlayışlı davranmalı. Siparişin hızlı yetişmesi üzerine düzen kurulmuş, bu çok yanlış” dedi. Yorum sisteminin haksız rekabete de zemin hazırladığına dikkat çeken Çelik şöyle devam etti:

SAHTE YORUMLAR YAZILIYOR

“Kuryelerin yorum ve ceza konularında haklı bir beklentisi var. Bazı yorumlar var bende görüyorum acımasızca yazılar gerçekten. Bu yorumlar, okuyan için çok incitici. En azından pandemi koşullarında, müşteriler ve firmalar hız-puan uygulamasında anlayışlı davranmalı. Birde haksızca işletmesi öne çıksın diye sipariş vermiş gibi gösterip ‘iyi’ yorumlar yazdıran da var. Bu elektronik sipariş uygulamalarında başarılı olarak gözüküp ön plana çıkabiliyor. Kış koşullarında hız yapmak daha büyük bir risk oluşturarak, kazalara sebebiyet verebilir. Bir sipariş insanın canında daha önemli olabilir mi.

ANLAYIŞ OLMAZSA KAOSA DÖNER

Bazı zincir restoranlar ‘bu siparişi 20 dakikada kapında olmazsa parası iade’ diye bir uygulama yapıyor. 20 dakikada bu kurye bunu yetiştirmek zorunda kalıyor, trafik kurallarını ihlal etmek durumuna geliyor. Şimdi restoranlar tamamen pakete geçiyor. Yoğunluk artınca bu iş kaosa döner. Sürekli siparişi hızlı yetiştirmek üzerine bir düzen var. Bu doğru değil. Hem müşteri hem firmalar biraz anlayışlı davranarak kaosun önüne geçilebilir. Örneğin yenilecek yemek için bir saat öncesinde sipariş verilebilir. Hem işletmeye hem kuryeye yardımcı olunur. Sonuçta amaç yorum veya puan vermek değil, sağlıklı yemek yemek.”

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin de hızlı sipariş yetiştirilecek diye bazı kuryelerin trafiği tehlike atmak durumunda kaldığına dikkat çekerek, “Kuryeler tabii ki puan ve hız uygulamasının kaldırılmasını isteyecek. Bu durumu yaşayan anlar. Bazı kurnaz firmalar ve işgüzar müşteriler bu hız ve puan sisteminden faydalanmak istiyor. Bu yüzden herhangi bir kuryenin canını riske atmak doğru değil. Hızlı sipariş yetiştireceğim diye bazı kuryeler trafiği tehlikeye atıyor. Yaşadıkları kaostan dolayı müşterilerine tavırları yanlış olan kuryeler de var. Aynı şekilde iş vereni de oluşan kaos nedeniyle sıkıntıya sokuyorlar” dedi. Aztekin, kısıtlama kararlarının esnafı da düşünerek şekillendirilmesi gerektiğini savunarak, “Biz bunca ay kurallara uyarak mekanlarımızı açtık, eski esnafın çoğu zaten kurye siparişi yaptırmıyor. Ben Ankara’da lokantadan koronavirüs bulaştığı ile ilgili hiç bir bilgi almadım. Bilim Kurulu tavsiyeleri yaparken keşke bir esnaf temsilcisinin de görüşünü alsa.

Koronavirüs sadece lokantadan mı bulaşıyor. Esnaf olarak kurallara uyarak açık kalmak ortak talebimiz” ifadelerini kullandı.