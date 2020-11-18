Kuryelerin mesaisi 2 katına çıkacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri cuma gününden itibaren 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya ‘gel­-al’ hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra ise sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek. Paket servis kararı nedeniyle motosikletli kuryelerin mesaisi de iki katına çıkacak. Salgın sürecinin başından bu yana zaten yoğun çalıştıklarını belirten Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, “Vatandaşlardan anlayış, firmalardan da hız ve puan uygulamasını kaldırmalarını istiyoruz” dedi. Yavuz, yeni kararla yaşayacakları sorunları Hürriyet Ankara’ya anlattı:

İŞ YÜKÜMÜZ İKİ KATINA ÇIKACAK

“Alınan kararla restoranın masadaki müşterisi artık evine sipariş isteyecek, bizim de iş yükümüz iki katına çıkacak. Günlük 25 paket götüren bir kurye, yasaklarla beraber belki de 50 paket götürecek. Mesailer uzayacak. Restoranlar, ‘gece saat 02.00’ye kadar açık tutalım, restorana gelemeyene götürelim’ düşüncesindeler. En çok sipariş verilen yemek, döner. Bir kurye 10 paket döneri 10 adres için birden alıyor. 5’ini yarım saatte dağıttık, diğer 5’ini nasıl dağıtacağız, hepsi yarım saatte nasıl teslim edilecek? ‘Kurye yetişsin de, nasıl yetişirse yetişsin’ maalesef bunu düşünen yok.

HIZA DEĞİL CANIMIZA BAKSINLAR

İstanbul’da 21 dernek başkanıyla toplantı yaptık. Yemek ve diğer alanda faaliyet gösteren bütün firma yetkililerine ‘hız puanlama sistemi kaldırılsın, kurye davranış puanı getirilsin’ çağrısında bulunduk. 500 müşteriden 450’si ‘hızlı gelsin’ diyor. Son zamanlarda yapılan reklamlarda ‘hemen, şipşak, anında, ekspres kapınızda’ deniliyor. Bu da bizim üzerimizde hız baskısı oluşturuyor. Biz, evimize sağlam gitmek istiyoruz. Hıza değil, canımıza baksınlar. 20 TL’lik paket için arabanın altında canımızı vermek istemiyoruz. Hem restoran sahiplerini hem de bizi yıpratıyor. ‘Bu müşteri neden yarım puan vermiş’ diyerek hesabını bize soruyorlar. Vatandaşlardan anlayış, firmalardan da hız ve puan uygulamasını kaldırmalarını istiyoruz. Büyük firmalar neden bir kez de bir kamu spotu düzenleyip ‘kuryeler hız yüzünden can veriyor’ mesajı vermiyor.”

ONLINE ÖDENMİŞ TUZAĞI KURANLAR VAR

Bazı müşterilerin hem online ödeme yapmadığını hem de temassız teslimat istediklerine de dikkat çeken Yavuz, “Bu nitelikli dolandırıcılık aslında. Online ödenmiş tuzağı kuranlar var. Müşteri temassız teslimat seçeneğini seçiyor not olarak da ‘online olarak ödenmiştir’ yazıyor. Aslında ücreti ödememiş oluyor. Kurye eğer ödenmediğini fark etmezse, mağdur oluyor. Bir de böyle sorunlarla uğraşıyoruz” dedi.