Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergide, 1920-30 yılları arasında düzenlenen 23 Nisan törenleri ve kutlamalara ait fotoğraf, kartpostal ile gravür koleksiyonları yer alıyor. VEKAM arşivinden derlenen sergi, Koç Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden (Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Sergileri) görülebiliyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları:

23 NİSAN 1920: TBMM’nin açılış günü düzenlenen törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çocuklarla birlikte.

6 MAYIS 1920: Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara halkı ve Meclis üyeleri, bir arada.

25 MAYIS 1922: Fransızların Antep’i terk etmeleri üzerine düzenlenen askeri geçit töreni.

28 MAYIS 1922: Ordunun kazandığı zafer dolayısıyla Atatürk’ün de katılımıyla Abdullah Azmi Efendi Meclis önünde dua okurken.

24 MAYIS 1923: Yunanlıların işgal ettikleri yerlerden çekilmeden barış antlaşmasının yapılmamasını isteyen Ankara halkı, I. TBMM önünde toplandı.

23 NİSAN 1929: Birinci Meclis’in önünden, Sayıştay, Ankara Palas ve yeni Meclis binası önüne kadar uzayan bölümlerde taklar kuruldu. Asker, izci ve öğrencilerin katılımıyla geçit törenleri yapıldı. Eski meclis bayrak, sancak ve çiçeklerle süslendi, uçuş gösterisiyle tayyareler de eşlik etti.