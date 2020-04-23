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Ankara Haberleri: Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

ANKARA HABERLERİ

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.04.2020 - 22:48 |Son Güncelleme :

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(VEKAM), ‘Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM’ adlı fotoğraf sergisini dijital ortamda açtı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergide, 1920-30 yılları arasında düzenlenen 23 Nisan törenleri ve kutlamalara ait fotoğraf, kartpostal ile gravür koleksiyonları yer alıyor. VEKAM arşivinden derlenen sergi, Koç Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden (Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Sergileri) görülebiliyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları:

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

 23 NİSAN 1920: TBMM’nin açılış günü düzenlenen törende, Ulu Önder Mustafa Kemal   Atatürk çocuklarla birlikte.

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

6 MAYIS 1920: Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara halkı ve Meclis üyeleri, bir arada.

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM25 MAYIS 1922: Fransızların Antep’i terk etmeleri üzerine düzenlenen askeri geçit töreni.

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

28 MAYIS 1922: Ordunun kazandığı zafer dolayısıyla Atatürk’ün de katılımıyla Abdullah Azmi Efendi Meclis önünde dua okurken.

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

24 MAYIS 1923: Yunanlıların işgal ettikleri yerlerden çekilmeden barış antlaşmasının yapılmamasını isteyen Ankara halkı, I. TBMM önünde toplandı.

Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM

23 NİSAN 1929: Birinci Meclis’in önünden, Sayıştay, Ankara Palas ve yeni Meclis binası önüne kadar uzayan bölümlerde taklar kuruldu. Asker, izci ve öğrencilerin katılımıyla geçit törenleri yapıldı. Eski meclis bayrak, sancak ve çiçeklerle süslendi, uçuş gösterisiyle tayyareler de eşlik etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2020 tarihinde saat 22 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuruluştan Kurtuluşa I. TBMM haberi güncellenecektir.

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