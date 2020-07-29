Kurtuluş’a özel proje

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi, 86 bin 200 metrekarelik Kurtuluş Parkı’nın atıl durumdaki alanlarını, hem üniversitelilerin hem de Ankaralıların kullanacağı şekilde hazırlanan özel bir projeyle yeniden canlandırmak istiyor. Önümüzdeki günlerde projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) sunacaklarını belirten TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Amacımız cennet gibi olan Kurtuluş Parkı’nı hak ettiği değere taşıyarak, çevresindeki üç üniversitenin öğrencilerinin ve Ankara halkının günün her saati eğitim, sosyal, kültürel anlamda faydalanabileceği bir alana dönüştürmek” dedi Parkın yeşil alanları için, “Projemizde bir metrekare yeşil alanda bile betonlaşma yoktur” diyen Pehlivanoğlu, ABB’nin onaylaması halinde projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Pehlivanoğlu, ‘Tarihi yeniden canlandıracağız’ dediği projenin detaylarını Hürriyet Ankara’ya anlattı:

ANKET SONUCU: PARKI KULLANAN YOK

“3 üniversitenin yanı başındaki Kurtuluş Parkı için iki önemli sorun fark ettik. Cennet gibi olan Kurtuluş Parkı güvenlik ve kullanım açısından değerinin çok altında. Bölge halkı ve öğrenciler parktan çok daha efektif faydalanabilir. Etrafında 3 tane üniversite var (Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, TED Üniversitesi.) Anket yaptırdık öğrencilerimize. Öğrenci kullanımı neredeyse yok. Yani düşünebiliyor musunuz; on binlerce öğrenci var çevresinde, böyle bir park var, ancak faydalanan yok.

GÜVENLİK KAYGISI OLMAMALI

Canlılık getirmek için aksiyon planınızın olması lazım, belli bir saatten sonra güvenlik kaygısının olmaması lazım. Biz Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi yetkilileriyle görüştük. Dedik ki; burayı üç üniversitesinin öğrencilerinin kullanabileceği, açık alan derslerin çimlerin üzerinde yapılabileceği, bölge halkının da daha rahat bir şekilde kullanabileceği bir alana dönüştürebiliriz. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sözlü olarak ilettik. Belediyenin buna sıcak bakabileceğini anlayınca çalışmaya başladık. Buradaki çalışma 3 üniversitenin projesidir.

METRUK BİNAYI MÜZE YAPALIM

Park alanının bir kısmı tel örgüyle çevrilmiş. Bir buçuk hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Metruk bir bina da var içerisinde. Eskiden buz pateni sahasıymış. Şimdi düğün salonu yapılmış güya, ne yapıldığı belli değil. Biz yeni beton alan yapmaktan bahsetmiyoruz. O binaya semt müzesi ve kütüphane yapalım istiyoruz. Belediye bütçesinden harcanmayacak. Bir metrekare bile yeşil alan çevirmekten bahsetmiyoruz. Yine hem üniversiteler hem bölge halkı kullansın. Sahaflar sokağı olsun, öğrenci konserleri burada yapılsın istiyoruz. Oyun parkını da yenileyelim, bölge halkının çocukları daha güzel parklarda oynasın istiyoruz.

BURAYA BETON KOYMAYALIM

On binlerce öğrenci var çevresinde ama ‘Gel şurada düzgün bir kafede oturalım’ diyebileceği yer yok. Belediyenin parkı üniversiteye tahsis etmesi söz konusu değil. Yanlış anlaşılma olmasın. 3 üniversite buraya katma değer katmaya çalışıyor. Buranın çehresini geliştirecek bir yatırım yapmak istiyoruz, belediyeden de bir kaynak istemiyoruz. Biz buranın üniversiteye tahsisini istemiyoruz. Bunun altını çiziyorum; Buraya en ufak bir beton koymayalım. Sosyal alanlar yapalım. Bir şehir parkının üniversiteye devri diye bir mantıksızlık cümlesi olamaz. Bizim devletten arazi tahsisi beklentimiz kesinlikle olamaz.

YÜKSEK MEKTEPLER BÖLGESİ

Burada kültürel bir miras var. Halka açık ve belediyenin yeri, aynı şekilde devam edecek. Üniversite, lise gibi değil. Sabah girip akşam çıkmıyorsunuz. Üniversite hayatını yaşamak gerek. Niye buradaki öğrencileri başka bölgelere gitmek zorunda bırakalım. Tarihi burada yeniden canlandıracağız. Ayrıca 7 Haziran 1932’de Ankara’nın ilk şehir planlaması yapılırken bu bölge yüksek mektepler bölgesi olarak geçiyordu. TED’in de yüksek öğretime dönüşüyle 1932’deki bu plan daha efektif hale gelmiş oldu. Üniversitenin fonksiyonlarından bir tanesi de toplum hizmetidir. Bir şehir üniversitesinin farkını ve gücünü öğrencilerine yaşatmak istiyoruz. Başkalarının aksine köklerimize sahip çıktık. Adımızı verdiğimiz, Atatürk’ün talimatıyla okulumuzu kurduğumuz bölgeye sahip çıktık.”

YAPALIM İŞLETELİM DÜŞÜNCEMİZ YOK

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın projenin hayata geçmesi durumunda yeniden şehre kazandırılacağını savunan Pehlivanoğlu, “Metruk duruma geldi. Bu projede o alanı da yeniden şehre kazandırmayı amaçlıyoruz. Altına öğrencilerin kullanabileceği kafeler yapılmasını istiyoruz. Biz yapalım demiyoruz, istiyorsa belediye yapsın. Yapalım işletelim düşüncemiz yok. Otoparkın çirkin görünüşünden, yeşilin de ön plana çıkacağı bir projeyle şehri kurtarmak istiyoruz.”

ÜNİVERSİTEYE TAHSİSİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin projeyle ilgili yaptığı eleştirilere de yanıt veren Pehlivanoğlu, “Bizlere sormadan yapılan eleştirileri anlamak mümkün değil. Toplumda yaratılmak istenen yanlış algıya asla müsaade etmeyiz. Özellikle Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce kesinlikle işin taraflarına danışılmadan yapılan eleştirileri kabul etmiyoruz. Bu bölgenin üniversiteye tahsisi söz konusu dahi olamaz. Amaç Kurtuluş Parkı’nın, bölgenin çehresini değiştirmek. Acaba Kurtuluş Parkı’nın durumundan, tel örgülerle çevrili bir parkta korkuyla yürüyüş yapmaya çalışan vatandaşlardan ve öğrencilerin durumundan haberdar mı? Yoksa asılsız iddialarla bölgenin vatandaşlar ve öğrenciler tarafından kullanılmasını, bu alanın kültür sanatla yoğrulmuş bir yaşam alanı olmasını engellemek mi istiyorlar? Bizim Kurtuluş Parkı içindeki yeşil alanlara 1 metrekare dahi beton döktürme bir projemiz yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün 92 yıl önce kurduğu ve Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Türk Eğitim Derneği’nin en güçlü kollarından TEDÜ’nün böyle bir işe kalkışacağını düşünmek hataların en büyüklerindendir. Kendileri de bir sivil topluk kuruluşu biz de bir sivil toplum kuruluşuyuz. Keşke açıklama yaparken hataya düşmek yerine bize danışsalardı. Projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce, belediye meclisinde, kent konseyince olumlu karşılanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık Hürriyet Ankara ekibiyle Kurtuluş Parkı’nı gezdi.