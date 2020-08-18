Kuralsızlara engel olalım

Başkent’te bir süredir artan koronavirüs vakalarının ardından önlemler de sıkılaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında önceki gün olağanüstü toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışlarını önlemek için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlerin denetlenmesi için ‘Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak, kurallara uymayanları para cezası ve adli işlem başlatılacak. Kararı değerlendiren uzmanlar ise bir kez daha bireysel maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı ve “Bireysel tedbirler uygulanmazsa, önlemler başarıya ulaşmamız için yeterli olmaz” uyarısı yaptı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararlar şöyle:

9 YENİ MADDE

*Ankara’da, Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ oluşturulacak.

*‘Mahalle Denetim Ekipleri’, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenleri denetlemeye çıkacak.

* Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.





* 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu alanlara girmeleri kısıtlanacak.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında(maske- mesafe) dışarı çıkabilecek.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, trafiğin pik saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.



* Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför ile yolcular arasında ‘fiberglas’ olacak.

* Sokak düğünlerinde düğün süresi azami iki saat olacak, düğünlerde toplu yemek verilmeyecek.





* ‘Hayat Eve Sığar (HES)’ uygulaması tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde kullanılacak.

Vali Vasip Şahin başkanlığında videokonferans yöntemiyle önceki gün gerçekleşen toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirler ve alınması planlanan önlemler değerlendirildi.

MAHALLE DENETİM EKİPLERİ KİMLERDEN OLUŞACAK

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde kurulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri’, karantinadaki kişilerin takibini sağlayacak. Denetim ekipleri; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticilerinden oluşacak.



PROF. DR. İSMAİL BALIK: KISITLANMAMAK İÇİN TAVSİYELERE UYSUNLAR

Alınan kararları Hürriyet Ankara’ya değerlendiren Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını ve mutlaka bireysel tedbirlere uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Balık, kalabalıklara tedbirsizce karışan gençlere, “Hastalığı kolayca atlatma garantiniz yok, daha da önemlisi aynı evi paylaştığınız risk grubunuzdaki ailenize bu virüsü taşımamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz” uyarısı yaptı. Prof. Dr. İsmail Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kalabalıkların oluşmaması adına önemli adımlar. Ankaralılardan da bireysel olarak bu kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz. Bir süredir alarm veren bir tablo var. Başından beri altını çiziyorum, kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Hele ki karantina kuralıysa ve diğer insanların sağlığını hiçe sayıyorsa. Toplu ulaşım büyük risk, buralarda özellikle kalabalık saatlerde olmamaları gerekiyor.

KENDİLERİNİ GENÇLERDEN KORUYAMIYORLAR



PROF. DR. MEHMET CEYHAN: İŞİN CİDDİYETİNİ KAVRAMAMIZ GEREK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise devletin ve uzmanların yaptığı uyarılara karşın salgının ciddiyetini fark etmeyen ve kuralsız bir şekilde hayatını sürdüren kişilerin sayısın çok olduğuna dikkat çekti. Ceyhan, “Bu kuralsız gruba engel olmak lazım. Ceza var ama çok sıkı uygulanmıyor, kuralsızlığa devam ediyor” dedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi: "65 yaş üzerindeki insanların kurallara daha sıkı şekilde uyduğunu görmekteyiz. Şu anda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; virüsün ilk bulaş noktası ev ortamı, ikinci iş yerleri, üçüncü ise toplu taşıma araçları. En çok bulaşma yolunu kesmemiz lazım. Kuralsızlar 65 yaş ve üzeri ile diğer risk grubundaki yakınlarına bu virüsü taşıyor. 65 yaşa uygulanan bu tedbirle ağır hasta sayısını azaltabiliriz ancak esas olarak genel anlamda virüs yayılımını durdurmamız lazım bizim. Bölgesel ve kısıtlı önlemler çok değişiklik yaratmayabilir.

BİR KESİME MESAJ GEÇMİYOR

Denetim ekipleri kurularak izolasyon kurallarının denetlenmesinin faydası var. Her yapılan önlemin bir faydası var aslında. Bireysel olarak işin ciddiyetini kavramamız gerekiyor. Devletin her kademesi ve biz sağlıkçılar sürecin başından beri uyarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı anlatıyor. Ama bir kesime mesaj geçmiyor. Bu kuralsız gruba engel olmak lazım. Ceza var ama çok sıkı uygulanmıyor, kuralsızlığa devam ediyor. Alınan önlemlere ek olarak şunlar da yapılabilir. İş yerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatmalı. Bu, toplu taşımalarda yığılmaların önüne geçmeyi sağlar. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de virüs taşıyanların gittikleri illerde yeni vakalar oluşturmaları. Örneğin İstanbul, Ankara gibi illerden Diyarbakır, Gaziantep, Isparta’ya gidip odak oluşturuyorlar. Bu nedenle insanlar gittiği adreslerde kaydedilmeli. Günlük test sayımızın da artması gerekiyor. 65 yaş ve üzeri kişiler için güvenli alanlar ve zaman dilimleri ayarlanmalı. ‘Sizin için şu parklarda, şu sahilde güvenli ortam oluşturduk’ denmeli.

Korkudan evden çıkamayan önemli sayıda kişi var. Bu insanlar dışarı çıkabilmeli. Örneğin vergi dairelerinde, bankalarda sadece o kişilere belli zaman dilimlerinde hizmet verilmeli.”



HER ZAMAN İHTİYATLIYIZ

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, virüsün Ankara’da yayılım hızını değerlendirdi. Virüsün damlacık ile havaya yayıldığını belirten Dr. Surel, “Yaz bitip biz kapalı alanlara daha çok girmeye başladığımızda bunun doğal olarak biraz daha yayılmasını bekliyoruz. O yüzden, yaz aylarında bu zamanlar açık alanda daha çok bulunurken sayıları iyi kontrol altına alırsak sonbaharda korkacağımız çok bir şey kalmayacağını ümit ediyorum. Sayıların sonbaharda artacağı bilim adamları tarafından ön görülüyor. Ama bizim COVID-19 şüphesiyle hastaneye günde gelen 100 hastamız yokken belirli bir yoğun bakım alanını gelebilecek hastalarımıza rezerve tuttuk. Yani her zaman ihtiyatlıyız” dedi. Hastanede yaklaşık 600 pozitif hastanın bulunduğunu söyleyen Dr. Surel, “İtalya’yı, İspanya’yı, Çin’i gördük. Bu resimlerden hangisi var şu an Ankara’da. Hep söylediğimiz gibi bu bir sağlık problemidir. Bundan kurtulmanın yolu da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması. Bu bizi virüsten koruyacaktır. Bugün en ağır COVID-19 hastalarıyla temasta olan doktorlarımızın yüzünde sadece bir maske var ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Yaptıkları bu. Ve şükürler olsun 6 aydır en ağır COVID hastalarıyla uğraşan hocalarımızda bir sıkıntı yok. Biz mümkün mertebe hata yapmamaya, boş bulunmamaya gayret gösteriyoruz” değerlendirmesi yaptı. Kaan ULU/DHA