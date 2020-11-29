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Ankara Haberleri: Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı

ANKARA HABERLERİ

Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı

AA
29.11.2020 - 00:20 |Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam 18.00-22.00 saatleri arasında Çankaya’da 520 polisin katılımıyla uygulama yaptı.

AA

Uygulamada, bin 873 kişi ile 769 araç sorgulandı, 829 iş yeri kontrol edildi. COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığının da kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira, karantina tedbirine aykırı davranan 3 kişiye 9 bin 450 lira, maske takmayan 14 kişiye 12 bin 600 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 3 iş yeri hakkında "çalışanlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması" nedeniyle işlem yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülerle, çevreye rahatsızlık verenlere de para cezasının kesildiği uygulamada, toplam 122 bin 388 lira cezası yazıldı. Öte yandan kontrollerde, bir ruhsatsız silah ele geçirildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 00 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuralsızlara 122 bin 388 TL ceza yazıldı haberi güncellenecektir.

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