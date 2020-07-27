Kurallı pazarlar

Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik üst seviyede. Pazarlarda bu yıl pandemi nedeniyle önceki yıllara göre farklı ve sıkı kurallar uygulanıyor. Tek giriş çıkış şeklinde ayarlanan kurban satış alanlarına vatandaşlar ateşleri ölçülerek alınıyor. Alanlara maskesiz girişe izin verilmiyor.

VER ELİNİ YERİNE TUT SOPANIN UCUNU

Kapasiteleri yarı yarıya indirilen pazarlarda çadırlar arasındaki mesafeler de en az 1.5 olarak ayarlandı. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilen pazarlarda eskiden olduğu gibi ‘ver elini’ yerine artık ‘tut sopanın ucunu’ denilerek alıcı ve satıcı arasındaki pazarlık sopayla yapılıyor. Kurbanlıklar, belediyelere bağlı veterinerler tarafından sık sık kontrol ediliyor. Salgına karşı 14 kuralın yer aldığı bilgilendirme afiş ve pankartlarının yer aldığı pazarların farklı noktalarında da el dezenfektanları için stantlar bulunuyor.

SATICIDAN MÜŞTERİYE KOLONYALI KARŞILAMA

Belediye ekipleri çadırların içini aralıklarla dezenfekte ediyor. Bir çok pazarda ise kurban satıcıları çadırlarına gelen müşterilerinin ellerine kolonya ve dezenfektan döküyor, bu kural bazı alanlarda belediyelerce zorunlu tutuluyor. Pazarlarda 24 saat güvenlik hizmeti zabıta ve güvenlik ekipleri tarafından veriliyor. Belediyeler; mescit, abdesthane, tuvalet, kafeterya, duş alma noktaları, yemek yeme ve satış yerleri, otopark, hayvan kontrol noktaları gibi bir çok farklı ihtiyacın giderileceği alanları da vatandaşlara ve satıcılara sunuyor. Bu yıl merak edilen konulardan birisi de pazarlarda kesim esnasında uygulanacak kurallar. İşte bazı ilçelerdeki pazarlarda uygulanacak kesim kuralları.

BAYRAMDA HAYVAN ÇIKIŞI YOK

Mühye olarak bilinen Yeşilkent Mahallesi’ndeki pazarda 109 çadır yer alıyor. Bayramda kesim için gelen aileler 4 kişiyi geçemeyecek. Caraskalda kesimler 25 kasap tarafından randevulu yapılacak. Yerde kesim için 16 metrekarelik alan çizilerek, arasına 2 metre mesafe konulacak. Farklı yerde kesilecek kurbanlıkları arife akşamına kadar alma zorunluluğu var, bayram boyunca alandan hayvan çıkışına izin verilmeyecek. Randevusuz kesim olmayacak. Pazarda 6 kişilik yakalama timi bulunacak.

15 PAZAR YERİNDE KESİM YAPILACAK

Bağlum Karşıyaka’da tahsis edilen 600 çadır kapasiteli kurban satış alanında 249 çadır bulunuyor. Ücretsiz canlı hayvan kantarı bulunan pazarda acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinleri de yer alıyor. Kaçan kurbanlıkların yakalanması için alanda kurban yakalama ekibi de hazır bulunuyor. Keçiören’deki satış yerinde kesim yapılmayacak. Kesim için 15 semt pazarlarının altyapısı hazırlandi vatandaşın hizmetine sunuldu.

GELEN AİLE 4 KİŞİYİ GEÇMEYECEK

Ortaköy’deki kurban satış alanında 110 çadır yer alıyor. Bayramda kesim için gelen aileler 4 kişiyi geçemeyecek. Ortaköy kurban satış alanının yanında ve Mamak Caddesi eski pazar alanında da kurban kesilebilecek. Kesim alanında belediyece caraskalar kurulacak ve kurban etlerinin taşınması için poşet dağıtımı yapılacak. Kurban kesim alanlarında randevulu kesim yapılacak. 3’er kişiden oluşan üç ayrı kurban yakalama timi de görev yapacak.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ YOLLARI AYRILDI

Tatlar Mahallesi’nde bulunan kurban satış ve kesim alanında kurban satın almak veya kesmek için tesise gelen vatandaşlarla, işi biten vatandaşların tesisten ayrılırken kullandığı yol ayrıldı. 360 satış alanından 260’ı dolu. Randevulu kesimin yapılacağı kesimhanede 38 kasap görev yapacak. 2 kesim bandında saatte 60, günde 500 hayvanın kesimi gercekleştirilecek. Kurban satış ve kesim alanı dışında belirlenen 6 farklı noktada da kesim yapılacak.

PAZARDA 100 KASAP GÖREV YAPACAK

Yakacık’taki alanda 184 çadır yer alıyor. 8 adet caraskal ve otomatik kesim ünitesinin bulunduğu kesim alanında 100 kasap görev yapacak. 3 kişilik yakalama timi de bayram boyunca hizmet sunacak. İlçe genelinde kurban kesim noktası olarak belirlenen Batıkent Andaç, Batı Sitesi, Serhat, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Turgut Özal ve Aşağı Yahyalar Pazar yerlerinde de 60 kasap, 10 adet caraskal ile kesim hizmeti verilecek.

KESİM SAATİ SMS İLE BİLDİRİLECEK

Çimşit ve Yenikent kurban pazar yerlerinde toplam 252 adet çadır yer alıyor. İki alanda da 4 adet kesim yerinde vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü gerçekleşecek. Belirlenen saatler vatandaşa SMS ile bildirilecek. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alınacak. Sincan Kurban Komisyonu ve ilgili kurumlarca belirlenen kesim yerlerinde yapılan kesimler denetlenecek. Alanlarda 40 kasap hizmet verecek.

SADECE HİSSESİ OLAN TAKİP EDEBİLECEK

Etimesgut’ta bu yıl 110 çadır ile sınırlandırılan Taş ocağı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda iki kesim alanı belirledi. Sıra numarasına göre iki ayrı alanda 45 kasap tarafından kesilecek olan kurbanlıkları sadece hissesi olanlar takip edebilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını randevulu şekilde kasaplara kestirebilecek. Kurban pazarı alanında kesim yerlerinin haricinde vatandaşlar o bölgede kurbanlarını kesemeyecek. İlçe kurban hizmetleri komisyonunca ilçe genelinde belirlenen kesim alanlarında ise sosyal mesafe dikkate alınarak kesimler yapılabilecek.