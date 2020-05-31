Kurallara uyarak hayata karışalım

Uzun süredir kapalı kalan işletmelerin ticaretlerini sürdürebilmelerinin istihdamın devamı ve ekonominin ivme kazanması için önemli olduğunu kaydeden Baran, “Pandeminin gerek bireyler, gerek tüccarlar, gerekse ticaret ve ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi açısından yeni normale geçişte ticaret her kesim tarafından desteklenmeli” dedi.