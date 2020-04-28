Kurallara uyarak çalışmaya hazırız

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart’tan bu yana dükkânları kapalı olan berberler, randevu sistemiyle çalışarak, sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda yeniden işlerine dönmek istiyor. Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün’ün önceki gün gündeme getirdiği “8-15 Mayıs tarihlerinde kontrollü bir şekilde randevu sistemi ile iş yerlerimizi açmak istiyoruz” çağrısına, Ankara Berberler Odası ve Ankara Ticaret Odası(ATO) Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nden destek geldi. Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, bakanlıkların belirleyeceği kurallar doğrultusunda çalışmaya başlamak istediklerini belirterek, “Müşteriden gelen talep doğrultusunda evlere, iş yerlerine veya başka hijyenik olmayan yerlerde tıraşa gidenler var. Dükkânlar hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açılırsa bu riskin de önüne geçmiş oluruz” dedi. Kara, Hürriyet Ankara’ya şu açıklamayı yaptı:

MÜŞTERİLER ARASINDA 1,5 METRE

“Berber dükkânları en az üç koltukludur, ortaya müşteri almayarak arada en az bir buçuk metre mesafeyi koruruz. Daha büyük bir dükkânsa ona göre sistem korunabilir. Ama arada bir koltuk boş bırakılır. Arkada da kimseyi bekletmeden müşteriyi randevu sistemiyle ağırlayabiliriz. Bunun dışında koruyucu malzemelerimizi alırız, hijyen kurallarını yerine getiririz.

BERBERLER EKMEĞİNE KAVUŞMUŞ OLUR

Hem kendimizi hem müşterileri koruruz. Dükkânlarımız da ilgili bakanlıkların belirlediği kuralları yerine getirebiliriz. Bir şekilde berber ve kuaförler de ekmeğine kavuşmuş olur bu sistem sayesinde. Koronavirüs duyulduğunda biz zaten dükkânlarımız kapanmadan belirli önlemleri almıştık. Biz hazırız çalışmaya. İlk tıraşı da sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak yapmak istiyoruz. Berberler olarak bir katkı yapmak istiyoruz. Şimdi bu önlemleri daha da dikkatli uygulayarak, çalışan ve içerde olan müşteri sayısını az tutarak yeniden hizmet verebiliriz. Müşterilerden gelen başvurular var, bu şekilde dükkânda kurduğumuz hijyen sistemiyle onları gönül rahatlığıyla ağırlayabiliriz.”

TEK KULLANIMLIK KIYAFET VE MASKE

Ankara Ticaret Odası(ATO) 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ise müşterileri daha hijyenik koşullarda ağırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Berberlerin ve müşterilerin tek kullanımlık maske ve kıyafet giyebileceğini belirten Sarıoğlu şöyle devam etti: “Çok sıkıntıda olan esnaf var. Bu sürecin uzayacağı belli. Buna pratik bir çözüm bulmak gerekiyor. Müşteriden de talep var. En azından mesafeli çalışarak, hijyen kuralları korunarak bu süreç devam edebilir. Bizler de araştırıyoruz. Tek kullanımlık kıyafetler giyebiliriz, maske takabiliriz. İş yerine gelirken ateş ölçerle kontrol edip alabiliriz. Aynı şekilde kendi çalışanımızı da kontrol ederiz. Çalışanlar ve müşteriler için tek kullanımlık maske, eldiven kullanılabilir. Kontrollü çalışmaların başlaması gerekiyor.”

YASAĞA KARŞIN DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da berber dükkânları, güzellik salonları ve kuaförler 21 Mart’tan bu yana kapalı. Ancak bazı berberler, müşteriden gelen talep üzerine yasağı delerek hizmet vermeyi sürdürüyor, yakalanan berberlere ise ceza uygulanıyor. Hürriyet Ankara ev ve iş yerlerinde yasağı delen berberleri ‘Bre Berber’ manşetiyle 8 Nisan’da gündeme getirmiş, berberler müşterilerini kaybetmemek için ev ve iş yerlerinde tıraşa devam ettiklerini dile getirmişti.

Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar köşesine iletmiş ve ‘Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız’ demişti.