Kurallara uyana teşekkür uymayana cezai işlem

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, esnaf ve müşterilere maske, mesafe ile temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde, tedbirlere uyulup uyulmadığının yoğun şekilde denetleneceğini vurgulayan Buhara, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlatarak, “Denetlenecek yerlerde kurallara uymayanlar varsa, cezai işlem ve uyarı görevimizi yerine getireceğiz. Uyanlara da teşekkür edeceğiz. Bu süreci hep birlikte gayret ettiğimizde, kendimize düşen görevi yerine getirdiğimizde bertaraf edeceğiz” dedi.
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