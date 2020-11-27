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Ankara Haberleri: Kurallara uyana teşekkür uymayana cezai işlem

ANKARA HABERLERİ

Kurallara uyana teşekkür uymayana cezai işlem

Hürriyet Haber
27.11.2020 - 01:33 |Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle ülke genelinde 4 gün boyuncu gerçekleştirilecek koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin ilki Çankaya’da gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, esnaf ve müşterilere maske, mesafe ile temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde, tedbirlere uyulup uyulmadığının yoğun şekilde denetleneceğini vurgulayan Buhara, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlatarak, “Denetlenecek yerlerde kurallara uymayanlar varsa, cezai işlem ve uyarı görevimizi yerine getireceğiz. Uyanlara da teşekkür edeceğiz. Bu süreci hep birlikte gayret ettiğimizde, kendimize düşen görevi yerine getirdiğimizde bertaraf edeceğiz” dedi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kurallara uyana teşekkür uymayana cezai işlem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2020 tarihinde saat 01 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kurallara uyana teşekkür uymayana cezai işlem haberi güncellenecektir.

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