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Ankara Haberleri: Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın

ANKARA HABERLERİ

Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın

Doğahan GİRİTLİOĞLU
17.12.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin, yeme-içme sektöründeki esnafın yeni kısıtlamalarla birlikte zor günler geçirdiğini söyledi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Aztekin, “Paket servis ve gel-al şeklinde çalışmak, esnafın giderlerini bile karşılamaya yetmiyor. Bazı arkadaşlarımızın paket servis yapma durumu olmadığından bu dönemde iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Çok daha sıkı denetimler ve katı kurallar uygulanarak yeniden müşterilerimizi mekânlarımızda ağırlamak istiyoruz. Yoksa çoğumuz kepenk kapatmak zorunda kalacak” dedi. Aztekin, şöyle devam etti:

Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın

ZARAR ETMEYEN YOK

“Biz normalleşme sürecinde bütün kurallara uyarak müşterilerimizi ağırladık. Ankara’da lokantaların müşteri ağırladığı salgın döneminde, bir müşteriye dahi koronavirüs bulaştığına ilişkin veri yok. Paket ve gel-al servise geçtikten sonra esnaf kan ağlamaya başladı. Ankara’da yaklaşık yedi bine yakın lokanta var. Mevcut sistem giderleri karşılamaya yetmiyor, zarar etmeyen esnaf kalmadı. Arkadaşlarımızın çoğu lokantaları unutulmasın diye zararına iş yerlerini açtığını söylüyor.

ESNAFIN ÖNÜ AÇILSIN

Paket servis ve gel-al şeklinde çalışmak, çoğu esnafın giderlerini bile karşılamaya yetmiyor. Bazı arkadaşlarımız paket servis yapma durumu olmadığından bu dönemde iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. İşleri düşen esnaf, çalışan çıkarmaya başladı. Denetimler arttırılsın, içeriye alınacak müşteri sınırlansın, kurallar daha da katılaşsın ama lokantalar müşteriye tamamen kapatılmasın. Kurallara uyarak ekmek kazanacak esnafın ve çalışanlarının önü açılsın. “

Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın

MASA SANDALYE YOK İŞGALİYE BEDELİ VAR

Esnafın kısıtlamalar devam ettikçe desteğe ihtiyacının da artacağına dikkat çeken Aztekin, “Dükkânların önünde bahçeler var, belediyeler buradan ‘işgaliye bedeli’ alıyor. Müşteri mi var ki masa sandalye koyalım? Dükkân önü neyle işgal ediliyor? Bunun bu süreçte ertelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Aralık 2020 tarihinde saat 00 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kurallar katılaşsın lokantalar açılsın haberi güncellenecektir.

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