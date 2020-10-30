Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler

Türk dünyasının kültürel ve sanatsal kodlarını irdeleyen sempozyumun Korkut Ata Kongre ve Kütür Merkezi’ndeki açılış programında koronavirüs önlemlerine özen gösterildi bildiriler pandemi nedeniyle online sunuldu. Programa Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Ankara’daki 8 üniversitenin rektörü ve öğretim görevlileri katıldı. ‘Kültür ve sanat şehri’ hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten Belediye Başkanı Enver Demirel, şunları söyledi:







HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ



“Türk dünyası ve Anadolu coğrafyasını buluşturduğumuz festivalimizi yapıyoruz. Tarihte Etimesgut sempozyumu ve kitabıyla ilçemizin ve Ankara’mızın tarihine ışık tutacak önemli çalışma gerçekleştirdik. Bugün de ulusal ve uluslararası birçok üniversitemizden bilim insanlarımızın katılımıyla böylesine geniş kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk kültür ve sanatına hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz kültürümüze sanatımıza sahip çıkmazsak birileri bizim geleceğimi olan çocuklarımıza kültür sanat adı altında bir şeyler öğretmeye çalışır.” Programda Ankara’daki 8 üniversitenin rektörünün imzasıyla Demirel’e Türk kültür ve sanatına katkılarından dolayı Yüksek Hizmeti Beratı verildi.







