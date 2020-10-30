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Ankara Haberleri: Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler

ANKARA HABERLERİ

Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler

Hürriyet Haber
30.10.2020 - 23:54 |Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu’na 22 yurt dışı, 60 yurt içi üniversiteden 230 bilim insanı, 24 ana konuda 190 bildiri sundu.

Hürriyet Haber

Türk dünyasının kültürel ve sanatsal kodlarını irdeleyen sempozyumun Korkut Ata Kongre ve Kütür Merkezi’ndeki açılış programında koronavirüs önlemlerine özen gösterildi bildiriler pandemi nedeniyle online sunuldu. Programa Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Ankara’daki 8 üniversitenin rektörü ve öğretim görevlileri katıldı. ‘Kültür ve sanat şehri’ hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirten Belediye Başkanı Enver Demirel, şunları söyledi:

Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Türk dünyası ve Anadolu coğrafyasını buluşturduğumuz festivalimizi yapıyoruz. Tarihte Etimesgut sempozyumu ve kitabıyla ilçemizin ve Ankara’mızın tarihine ışık tutacak önemli çalışma gerçekleştirdik. Bugün de ulusal ve uluslararası birçok üniversitemizden bilim insanlarımızın katılımıyla böylesine geniş kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk kültür ve sanatına hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz kültürümüze sanatımıza sahip çıkmazsak birileri bizim geleceğimi olan çocuklarımıza kültür sanat adı altında bir şeyler öğretmeye çalışır.” Programda Ankara’daki 8 üniversitenin rektörünün imzasıyla Demirel’e Türk kültür ve sanatına katkılarından dolayı Yüksek Hizmeti Beratı verildi.



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ekim 2020 tarihinde saat 23 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kültürümüze sahip çıkmazsak başka şeyler öğretirler haberi güncellenecektir.

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