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Ankara Haberleri: Küllerinden dönüştü

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Küllerinden dönüştü

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.12.2020 - 00:28 |Son Güncelleme :

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nallıhan’da ağustos ayında çıkan yangının ardından bölgede başlattığı ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra, yangında zarar gören ağaç atıklarını da işleyerek ham maddeye ve enerjiye dönüştürüyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Nallıhan Karageriş’te 30 Ağustos’ta çıkan yangında büyük zarar gören ağaçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülüyor. Bölgeden toplanan yanan ve kurumuş ağaçlar, kırıcı makinelerle parçala yakılabilir duruma getiriliyor. Atıklar yakıldıktan sonra ise genellikle kâğıt, sunta ve parke yapımı için kullanılan ‘cips’ ham maddesi elde ediliyor. Ayrıca artıkların yanmasından elde edilen mekanik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yapılan çalışmanın orman yangını sonrası üretim faaliyetleri için bir ilk olduğunun altını çizerek şu bilgileri verdi:

DAHA DA YAYGINLAŞACAK

“Yangın sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına hazırlık amaçlı üretim faaliyetleri başlatıldı. Üretim faaliyetleri sonucu değerlendirilemeyen üretim artıklarının Biokütle Enerji Üretim Tesisleri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeniden değerlendirilmesi planlandı. Bu artıklar yeniden üretilebilme aşamasına getirildi. Odun ve odunsu atıklar, kırıcı makinelerde parçalandıktan sora akışkan yataklı buhar kazanında yakılabilecek boyutlara getirilerek ‘cips’ ham maddesi elde edildi. Aynı şekilde bu ham maddelerin yanması sonucunda elde edilen mekanik enerji alternatör ile elektrik enerjisine dönüştürüldü. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan bu çalışma, orman yangını sonrası üretim faaliyetlerinde bir ilk oldu. Amacımız bu çalışmaları yaygınlaştırmak.”

Küllerinden dönüştü

Nallıhan’da 30 Ağustos’ta çıkan yangın 2 Eylül’de tamamen kontrol altına alınabilmişti.

Küllerinden dönüştü

YOL İÇİN SÖKÜLEN AĞAÇLAR PARKIN İÇ KESİMİNE DİKİLDİ

Dumlupınar Bulvarı’ndaki kavşak çalışmalarında Çankaya Koru Mahallesi Samanpazarı Esnaf ve Sanatkârlar Parkı’nın yola dahil edilen bölümünde bulundukları için sökülmek zorunda kalan ağaçlar parkın iç kesimine dikildi. Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Bir ağaç bile önemli düşüncesiyle sökülen ağaçlara tepki göstermiştik. Trafik rahatlarken yeşil de unutulmamalıydı. Büyük bir hassasiyetle ağaçlar yeniden dikildi” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küllerinden dönüştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Aralık 2020 tarihinde saat 00 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küllerinden dönüştü haberi güncellenecektir.

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