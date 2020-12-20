Küllerinden dönüştü

Nallıhan Karageriş’te 30 Ağustos’ta çıkan yangında büyük zarar gören ağaçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülüyor. Bölgeden toplanan yanan ve kurumuş ağaçlar, kırıcı makinelerle parçala yakılabilir duruma getiriliyor. Atıklar yakıldıktan sonra ise genellikle kâğıt, sunta ve parke yapımı için kullanılan ‘cips’ ham maddesi elde ediliyor. Ayrıca artıkların yanmasından elde edilen mekanik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yapılan çalışmanın orman yangını sonrası üretim faaliyetleri için bir ilk olduğunun altını çizerek şu bilgileri verdi:

DAHA DA YAYGINLAŞACAK

“Yangın sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına hazırlık amaçlı üretim faaliyetleri başlatıldı. Üretim faaliyetleri sonucu değerlendirilemeyen üretim artıklarının Biokütle Enerji Üretim Tesisleri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeniden değerlendirilmesi planlandı. Bu artıklar yeniden üretilebilme aşamasına getirildi. Odun ve odunsu atıklar, kırıcı makinelerde parçalandıktan sora akışkan yataklı buhar kazanında yakılabilecek boyutlara getirilerek ‘cips’ ham maddesi elde edildi. Aynı şekilde bu ham maddelerin yanması sonucunda elde edilen mekanik enerji alternatör ile elektrik enerjisine dönüştürüldü. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan bu çalışma, orman yangını sonrası üretim faaliyetlerinde bir ilk oldu. Amacımız bu çalışmaları yaygınlaştırmak.”

Nallıhan’da 30 Ağustos’ta çıkan yangın 2 Eylül’de tamamen kontrol altına alınabilmişti.

YOL İÇİN SÖKÜLEN AĞAÇLAR PARKIN İÇ KESİMİNE DİKİLDİ

Dumlupınar Bulvarı’ndaki kavşak çalışmalarında Çankaya Koru Mahallesi Samanpazarı Esnaf ve Sanatkârlar Parkı’nın yola dahil edilen bölümünde bulundukları için sökülmek zorunda kalan ağaçlar parkın iç kesimine dikildi. Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Bir ağaç bile önemli düşüncesiyle sökülen ağaçlara tepki göstermiştik. Trafik rahatlarken yeşil de unutulmamalıydı. Büyük bir hassasiyetle ağaçlar yeniden dikildi” dedi.