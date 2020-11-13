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Ankara Haberleri: Kredi çetesi mağdur avında

ANKARA HABERLERİ

Kredi çetesi mağdur avında

Doğahan GİRİTLİOĞLU
13.11.2020 - 14:33 |Son Güncelleme :

Bankalardan kredi alamayan vatandaşları hedef seçen kredi dolandırıcıları, kentin farklı noktalarına yapıştırdıkları kredi ilanlarıyla vatandaşları tuzağa çekmeye devam ediyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Hürriyet Ankarakredi tuzağına dikkat çekmek için dün bir kez daha sokaktaydı. Özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu noktaları hedef alan dolandırıcılarının son adresi Ulus Meydanı oldu. Ulus Atatürk Heykeli’nin yanı başındaki Çam Sokak’ın kaldırımları ‘Hacizli-icralık memur ve emeklilere kredi’, ‘Faturalı hattı olanlara banka onaylı kredi’ yazılı ilanlarla dolu. Bölge esnafı, ilanların belediye ekiplerince sökülmesine rağmen, dolandırıcılar tarafından ertesi gün yeniden yapıştırıldığını söylüyor.

1 YILDIR İLANLARLA DOLU

Çam Sokak’ta esnaflık yapan bir vatandaş kaldırımların bir yıldır ilanlarla dolu olduğunu belirterek, “Belediye ekipleri bu ilanları söküyor, dolandırıcılar da sabaha karşı tekrar gelip yapıştırıyor. Buradan özellikle yaşlı vatandaşlar çok geçiyor. Onları kandırmak amaç” ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi çekemeyen kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandırdığı tespit edilen çeteyi ocak ayında düzenlenen operasyonla çökertmişti. Ankara ile Kırşehir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 5’i tutuklanmıştı. Hürriyet Ankara 16 Ocak’ta ‘Kaldırım Kredisine Kırmızı Kalem’ manşetiyle operasyonu duyurmuş, ertesi günde şehrin farklı noktalarındaki kredi dolandırıcılıklarını ‘Tuzaklı Yollar’ manşetiyle gündeme getirmiş.

Kredi çetesi mağdur avında

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kredi çetesi mağdur avında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Kasım 2020 tarihinde saat 14 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kredi çetesi mağdur avında haberi güncellenecektir.

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