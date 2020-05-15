Koyunların banyo keyfi

Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu köy köy gezerek yetiştiricilerin işini kolaylaştıracak. Mobil koyun banyoluğu, hayvan yetiştiricilerin hizmetine sunulmak üzere İlçe Ziraat Odası’na hibe edildi. Mobil banyo, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde mahalle statüsündeki Soğulcak Köyü’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Mobil koyun banyoluğunun ilk durağı olan Soğulcak’ta hayvan yetiştiricileri, koyunlarını mobil banyolukta tek tek yıkadı. İşlem sırasında renkli görüntüler de yaşandı.







BANYOLUKLA İŞİMİZ ARTIK DAHA KOLAY



İlçede çiftçi ve üreticilerin sürekli olarak yanında olduklarını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Ülkemiz için üreten, ülkemize değer katan çiftçi sanayici, hayvan yetiştirici, sanayici tüm kesimlerin yanındayız. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bu koyun banyoluğu da bunun bir göstergesi” dedi. Başkan Oğuz’a teşekkür eden İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk de mobil banyoluğun Ankara’da bir ilk olduğunu belirtti. Hayvan yetiştiricilerinin, küçükbaş hayvanlarını yılda iki kez ilaçlanan suda banyo yaptırması gerektiğini ifade eden Öztürk, “Geleneksel olarak yapılan banyo işi çok zorlu idi. Bu durum, hem hayvanlar açısından büyük bir eziyet hem de çiftçilerimiz açısından yorucu bir iş oluyordu. Bu banyolukla işimiz artık daha kolay” diye konuştu.