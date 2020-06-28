Köy yolunda ‘ağır’ hasar

Ayaş Evci Köyü sakinleri, evlerine ve ekili arazilerine 3 kilometre uzaklıktaki taş ocağına bağlı olarak çalışan kamyonların yarattığı çevre kirliliğinden şikâyetçi. Her gün onlarca kamyonun köy yollarını kullanarak taş ocağına ulaştığını belirten vatandaşlar, dün sabah sokağa çıkma yasağından önce traktörlerle köye çıkan yolu kapatarak, kamyonların geçişine izin vermedi. Çevreye saçılan toz topraktan ve ekili arazilerinin zarar görmesinden dert yanan vatandaşlar, kamyonların alternatif güzergâhı kullanmasını talep ediyor. Evci Köyü muhtarı Orhan Arı, jandarma ekiplerinin kamyonlara ceza yazmasına karşın, sürücülerin evler ve araziler arasında taşımacılık yapmaya devam ettiğini belirterek, “Evci Köyü’nü şantiye alanı gibi kullanıyorlar” dedi. Muhtar Arı, şikâyetlerini şöyle sıraladı:

EKİLİ ARAZİYE DALIYORLAR

Her gün 50’den fazla kamyon 3 kilometre uzaklığımızdaki taş ocağından çıkarak, köy yolumuzdan geçiyor. Son aylarda günde 6-7 sefer attıklarına şahit oluyoruz. Günde en az 300’e yakın sefer demek. Kasaları dolu olduğunda, içinde ne varsa yola veya arazilerimize hatta evlerimizin önüne dökerek geçiyorlar. İki kamyon yan yana geldiğinde ise, yola sığmıyorlar ve ekili araziye dalıyorlar. En önemlisi de bu. Ekili olan ürünlerimize zarar veriyorlar.

ALTERNATİF YOLU KULLANAN YOK

Köy yollarında kaza yaptılar; telefon direğini devirdiler, çeşmemizi kullanılamaz duruma getirdiler. Kamyonlardan dökülen taşlar yol kenarları ve arazileri kaplamış durumda. 2 senedir durum böyle. Çözüm beklerken, son 6 ayda iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. ‘Köyün içinden geçmeyin’ dedik. ‘Alternatif yol yok’ dediler. Biz de köy merasındaki tapulu arazilerimizden vererek yol yapmalarına müsaade ettik. Yolu da taş ocağı firması yaptı. Ama bu şoförler nedense bu yolu kullanmamakta inat ediyor, alternatif güzergâhı kullanan yok.

YAŞANMAYACAK HALE GETİRDİLER

Kamyonlardan saçtıkları toz, toprak ve gürültü nedeniyle yaşanmayacak hale getirdiler burayı. Jandarmaya şikayet ettik, yüklü miktarda ceza yazıldı. Ancak yine caymadılar, devam ediyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şikâyet ettik. ‘Alternatif yol bulunmadığı gerekçesiyle burdan geçiyoruz’ diye Büyükşehir’e açıklama yapmışlar. Kamyonların köy yolunu kullanmamasını, ardından da Büyükşehir Belediyesi’nden köyümüzün yeniden eski haline getirilmesini istiyoruz.”

Evci Köyü muhtarı Orhan Arı, kamyonların ekili arazilere ve köy yollarına zarar vermemesi içi açılan alternatif güzergâhı (soldaki) kullanmak yerine, köyün içindeki yolu (sağdaki) kullandığını söylüyor.

Taş ocağında çalışan kamyonların taşıdığı taşlar, yol kenarlarında birikmiş durumda.

Evci Köyü sakinleri dün sabah sokağa çıkma yasağı öncesinde traktörlerle kamyonların yolunu kesti ve köy yollarını kullanmamalarını istedi.