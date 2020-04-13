Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara> Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

Ankara Haberleri: Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

ANKARA HABERLERİ

Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

Hürriyet Haber
13.04.2020 - 23:50 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Sayın Mansur Yavaş, ‘Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık’ diyorsunuz. Ankara’daki binlerce pazarcıdan kaçından ürün aldınız” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi. Köse, yaptığı açıklamada, ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Yavaş’tan kamuoyu adına bir konuya açıklık getirmesini istediğini belirtti. Başkan Köse, “Sayın Mansur Yavaş, ‘Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık’ diyorsunuz. Ankara’daki binlerce pazarcıdan kaç tanesinden ürün aldınız?” sorusunu yöneltti.
Muhammed BOZTEPE/AA

Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

YAVAŞ ‘SATIN ALDIK’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Pazarcı esnafının elindeki malları aldıklarını açıklayan ABB Başkan Mansur Yavaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık” demişti.

TÜSPAF: PAYLAŞIM GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın pazarcıların mağdur edilmeyeceğine ilişkin paylaşımının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Karaca, “Mansur Yavaş, bizim mağduriyetimiz üzerinden prim yaparak, ‘Ankara’daki bütün pazarcıların ürünlerini toplayıp depoladık ve esnafın zararlarını karşıladık, zarar ettirmedik’ şeklinde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Halbuki aslı astarı yok, gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin GÜLER/AA

YASAK SONRASI YOĞUNLUK OLUŞTU

Başkent’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün marketlerde ve pazarlarda yoğunluk dikkat çekti. Özellikle Ulus Yeni Hal Pazarı yoğun ilgi gördü. Tezgâhların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Nisan 2020 tarihinde saat 23 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Onun için, onlar için... ‘Evde kal’

Onun için, onlar için... ‘Evde kal’

Altınok: Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım

Altınok: Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım

Her gün bin 500 aileye dört çeşit yemek

Her gün bin 500 aileye dört çeşit yemek

Ne evdekiler unutuldu ne de sokaktakiler

Ne evdekiler unutuldu ne de sokaktakiler

Ankarada durum iyi ama gevşememeliyiz

Ankara'da durum iyi ama gevşememeliyiz

Halk Ekmek’ten 750 bin ekmek

Halk Ekmek’ten 750 bin ekmek

Hepimiz özledik ama az kaldı

Hepimiz özledik ama az kaldı

Cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Nisan 2020, Salı
  • İmsak
    04:36
  • Güneş
    06:05
  • Öğle
    12:54
  • İkindi
    16:35
  • Akşam
    19:33
  • Yatsı
    20:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.