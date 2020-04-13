Köse’den Yavaş’a: Kaç pazarcıdan ürün aldınız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi. Köse, yaptığı açıklamada, ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Yavaş’tan kamuoyu adına bir konuya açıklık getirmesini istediğini belirtti. Başkan Köse, “Sayın Mansur Yavaş, ‘Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık’ diyorsunuz. Ankara’daki binlerce pazarcıdan kaç tanesinden ürün aldınız?” sorusunu yöneltti.

Muhammed BOZTEPE/AA







YAVAŞ ‘SATIN ALDIK’ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Pazarcı esnafının elindeki malları aldıklarını açıklayan ABB Başkan Mansur Yavaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık” demişti.

TÜSPAF: PAYLAŞIM GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın pazarcıların mağdur edilmeyeceğine ilişkin paylaşımının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Karaca, “Mansur Yavaş, bizim mağduriyetimiz üzerinden prim yaparak, ‘Ankara’daki bütün pazarcıların ürünlerini toplayıp depoladık ve esnafın zararlarını karşıladık, zarar ettirmedik’ şeklinde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Halbuki aslı astarı yok, gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Abdullah Yasin GÜLER/AA

YASAK SONRASI YOĞUNLUK OLUŞTU

Başkent’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün marketlerde ve pazarlarda yoğunluk dikkat çekti. Özellikle Ulus Yeni Hal Pazarı yoğun ilgi gördü. Tezgâhların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA







