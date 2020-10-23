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Ankara Haberleri: Koronavirüste kış uyarısı

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Koronavirüste kış uyarısı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Celal ATALAY/DHA
23.10.2020 - 16:59 |Son Güncelleme :

Havaların soğumasıyla koronavirüsün canlı kalabilme özelliğinin biraz daha arttığını belirten Prof. Dr. Ateş Kara, “Yaz aylarında yakın mesafede 5-6 dakikada bulaş riski varken, kışın yakın mesafede 1-2 dakikaya iniyor” dedi.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Celal ATALAY/DHA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınında havaların soğumasının getirdiği dezavantajların olduğuna dikkat çekti. Bunlardan birinin virüsün biraz daha canlı kalabilme özelliğinin artması olduğunun altını çizen Kara, “Hem sıcakların düşmesi hem de güneş ışığının etkisinin azalmasıyla normalde yaz aylarında yakın mesafede 5-6 dakikada bulaş riski, kış aylarında yakın mesafede 1-2 dakikaya iniyor” diye konuştu. Kara, şu bilgileri paylaştı:

Koronavirüste kış uyarısı

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER RİSKLİ

“Kapalı alanlara daha çok giriyoruz. Böyle olunca da bulaş riski biraz daha fazla artıyor. Ülkemiz için önümüzdeki günlerin daha riskli olacağını söylememiz gerekiyor. Ciddi anlamda kendi önlemlerimize kişisel olarak çok ciddi uymamız gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü istesek de istemesek de yaşam içinde hareketliliğimiz son dönemlerde biraz arttı. Bunu her ortamda görüyoruz.

EN ETKİLİ SİLAH MASKE

Önümüzdeki günler, virüs için avantajlı günler. İnsanlar daha kapalı ortama girecekler, havalandırma şansının biraz daha azaldığı ortamlarda bulunacaklar, biraz daha yakın bulunmaya başlayacağız, bunların hepsi virüs için avantaj. Bizim elimizde en etkili silah maske. Virüsün bir kişiden bir başka kişiye geçişin arasına maskeyle blok koyabiliyoruz. Maskeyle burun ve ağzı kapattığımız anda biz bu işin önüne geçebiliyoruz.” 

Koronavirüste kış uyarısı

Kara, toplu taşıma araçlarında, insanların toplu bulunduğu araçlarda denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koronavirüste kış uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2020 tarihinde saat 16 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koronavirüste kış uyarısı haberi güncellenecektir.

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