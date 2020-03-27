Koronavirüse karşı sarı önlemler

Koronavirüs nedeniyle işleri düşen taksiciler hem virüsün yayılmasına engel olmak, hem de mevcut gelirleri dengelemek için vardiyalı çalışmaya başladı. Kent genelindeki duraklar araç sayılarını yarıya indirdi, taksiciler gün aşırı direksiyon başına geçmeye başladı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin desteğiyle sürdürülen hijyen çalışmalarının da taksilerin tamamımda periyodik olarak süreceğini söyledi. Kavlak, Ankara genelinde şoförler ve durak başkanlarının aralarından hayata geçirdiği vardiyalı çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

TEK-ÇİFT ADİL OLMAYABİLİR

“Ankara’da şu süreçte taksilerin yoldan müşteri alma ihtimali yüzde 1 bile değil. Esnafımız ancak duraktan çalışabiliyor. Burada tek-çift plaka uygulaması yaptığımız takdirde bir dengesizlik olabilir. Çünkü bir durakta 20 araç varsa, 15 tek 5 çift plaka olabilir. Adil olmayabilir. Bundan dolayı biz durak başkanlarımıza mesaj attık, bu uygulamayı hayata geçirdik. İnsanların aynı ortamda fazla kalmamaları ve durakların kalabalık olmaması için araç sayılarını ikiye, gereken durakları da üçe bölmelerini istedik. Kendi aralarında anlaşarak bunu hayata geçirdiler.

EN FAZLA 3 YOLCU ALINIYOR

Esnaf arkadaşımız beklerken sosyal mesafeyi koruyor. Araçlara 3 kişiden fazla yolcu olmamaları konusunda uyarıyoruz. 60 yaşından büyük olan şoförlerimizin bu süreç boyunca gerekli belgelerini evlerine götüreceğiz. Hepsine çağrımızdır ‘sokağa çıkmayın biz evinize getiririz’ diyoruz. Bu virüsü yenmek için bize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm araçların periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yardımıyla yapılmaktadır.“

MUAYENELER 3 AY ERTELENMELİ

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan oda başkanı Mehmet Yiğiner de, taksici esnafının azalan işler sebebiyle sıkıntılar yaşadığını belirterek özetle şunları söyledi: “Kiralık çalışan araçların kirası ödenemiyor. İş olmadığı için vergi, SGK primleri ve diğer borçlarını esnafımız ödeyemiyor. Bu süreçte esnafımızın üzerindeki mali yükümlülükler hafifletilmelidir. Ulaşım sektöründe iştigal eden esnaf ve sanatkârlarımız için bir diğer sıkıntı da araç muayenesidir. Muayene zamanı gelmiş araçların muayeneleri, virüs salgını geçene kadar ilk etapta en az 3 ay süre ile cezai işleme tabi tutulmayacak şekilde ertelenmelidir.”