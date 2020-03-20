Koronavirüse karşı önlemler arttırıldı

*HALK Ekmek Fabrikası, tüm personelin günlük ateş ölçümüne başladı, personele maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. *13-17 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen ‘İtfaiye Eri Sınavları’ ileri bir tarihe ertelendi. *Özel halk otobüsü (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) yolcu sayılarının düşmesi nedeniyle esnafın mağdur olmaması amacıyla süresi gelen ruhsat ve hat ihale bedelleri 2 ay süreli olarak ertelendi. *İdari izinliler dışında 4 bin personelin hizmet verdiği ABB binası, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü binasında, aynı görevi yapan personel, 23 Mart itibarıyla ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacak. *Belediyeye yapılacak yeni sosyal yardım başvuruları, (0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 ve (0312) 507 37 00 numaralı telefonlara yapılacak. *Toplu ulaşım sağlanan raylı sistemler ile teleferik istasyonlarına el dezenfektan otomatların konulmaya başlandı.

CAN DOSTLARA MAMA DESTEĞİ







Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde sokak hayvanlarına mama dağıtımına başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Umreden dönen vatandaşların karantina altında tutulduğu Gölbaşı yerleşkesinde toplanan sokak hayvanları da ABB Gölbaşı Barınağı’na alındı.

ANKARAY ve metronun Kızılay’da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde 43 metro, 11 ANKARARAY ve 4 teleferik istasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek.