Koronavirüse karşı Kriz Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tehlikesiyle mücadele kapsamında, tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Koordinasyon Kurulu’ndan sonra kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikâyet ve talepleri karşılamak amacıyla ABB bünyesinde, Kriz Yönetimi Merkezi oluşturuldu.

24 SAAT HİZMET VERECEK

24 saat esasına dayalı olarak çalışacak merkezde, asil ve yedek personel de görevlendirilirken, seçilen personeller uzmanlık alanlarına göre kriz anında vatandaşlara hizmet verecek. Kriz anında Başkent 153’e ve kriz destek masalarına gelen bütün ihbar, şikâyet ve talepler, Kriz Yönetimi Merkezi Başkanlığı’na iletilecek. İlçelerde ve kırsal alanlarda da hizmet verebilmek için muhtarlarla da iş birliği yapılacak.

İHTİYAÇ ANINDA EKMEK ÇADIRI KURULACAK

Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için B Planını da hazırlayan Kriz Yönetimi Merkezi, olası ihtiyaç anında muhtelif yerlere yemek çadırı kuracak. ekmek ihtiyacı Halk Ekmek Fabrikasınca, yemek ise EGO ve BELPA Mutfağı tarafından karşılanacak.

9 MASA KURULDU

Kriz Yönetimi Merkezi’nin kararlarını uygulamak için;

*Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı Masası,

*Gıda Yardım Masası,

*Ekmek ve Yemek Dağıtımı Masası,

*Ulaşım Masası,

*Evde Bakım ve Yaşlı Yardım Masası,

*Stok ve Depolar Masası,

*Güvenlik Masası,

*Psikolojik Destek Masası,

*Basın Masası ile Bilişim ve İletişim Masası kuruldu.

ABB ekipleri, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dolmuşlar, taksiler, metro ve ANKARAY gibi toplu taşım araçlarında da dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.