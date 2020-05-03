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Ankara Haberleri: Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

ANKARA HABERLERİ

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/DHA
03.05.2020 - 10:26 |Son Güncelleme :

Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüs salgınıyla birlikte borun önemli bir hale geldiğini belirterek, bu süreçte borlu el dezenfektanı, ağız çalkalama solüsyonu ve bor içeren propolis geliştirdiklerini söyledi. Şahin, ürünler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/DHA

“Borlu el dezenfektanı, kolonya olmadan da bu işin yapılacağını gösteren bir ürün. Her bor bileşiği bunu yapmaz, bizim elimizdeki ürün antiviral testi geçmiştir. *Borlu ağız yıkama solüsyonu ile insanlar ağızlarını bununla çalkaladıklarında enfeksiyona tabi olmuş olsalar bile o virüse karşı kendilerini korumuş olacaklar. Yutulduğunda büyük risk oluşturmaması lazım ki yutulabilen ürünlerden tercih ederek ortaya yeni bir ürün çıkardık. *Bor ihtiva eden proteaz inhibitörü olarak davranan bir bileşiği propolisle birleştirerek 'borpolis’i geliştirdik. Bor polis suya 10 damla atarak düzenli içilir. Arıdan gelen bir propolis ile birlikte destek olarak sunduğumuz bir ürün. COVID-19 enfeksiyonu olan tedaviye destek amaçlı gönderdiğimiz hasta sayısı 25´e yakındır. İyileşme süreçlerini çok hızlandırdı.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma haberi güncellenecektir.

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