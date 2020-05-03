Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

“Borlu el dezenfektanı, kolonya olmadan da bu işin yapılacağını gösteren bir ürün. Her bor bileşiği bunu yapmaz, bizim elimizdeki ürün antiviral testi geçmiştir. *Borlu ağız yıkama solüsyonu ile insanlar ağızlarını bununla çalkaladıklarında enfeksiyona tabi olmuş olsalar bile o virüse karşı kendilerini korumuş olacaklar. Yutulduğunda büyük risk oluşturmaması lazım ki yutulabilen ürünlerden tercih ederek ortaya yeni bir ürün çıkardık. *Bor ihtiva eden proteaz inhibitörü olarak davranan bir bileşiği propolisle birleştirerek 'borpolis’i geliştirdik. Bor polis suya 10 damla atarak düzenli içilir. Arıdan gelen bir propolis ile birlikte destek olarak sunduğumuz bir ürün. COVID-19 enfeksiyonu olan tedaviye destek amaçlı gönderdiğimiz hasta sayısı 25´e yakındır. İyileşme süreçlerini çok hızlandırdı.”