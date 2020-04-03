Koronavirüse karşı asansör kuralları

Koronavirüs sebebiyle apartman, iş yeri, otel ve site gibi toplu yaşam alanlarında önlemler artmış durumda. Uzmanların önerilerini dikkate alan vatandaşlar, komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Hijyen kurallarını sıkı tutan iş merkezleri ve konutların çoğunda, periyodik olarak dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Alınan tedbirlere karşın sosyal mesafenin korunamadığı yerlerin başında ise asansörler geliyor. Özellikle çok katlı binalarda kendisini karantinaya alan vatandaşlar markete çıkarken veya iş yerlerine giderken asansörleri ortak alan olarak kullanmaya devam ediyor. Uzmanlar ise asansör kullanımında alınacak basit önlemlerin virüsün yayılmasına engel olmak için büyük önem taşıdığının altını çiziyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülgün Kıran, “Öncelikle, zorunlu durumlar dışında asansörler kullanılmamalı, merdivenler tercih edilmelidir” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

SIRT SIRTA DURULMALI

* Asansöre kalabalık binilmemeli, kişi sayısına kısıtlama getirilmeli.

* Asansöre binmek durumunda olan kişiler sosyal mesafe korunarak ters yönlerde sırt sırta durmalı.

* Asansöre binerken koruyucu maske mutlaka takılmalı.

* Asansör düğmelerine, kapı kollarına direkt temastan kaçınarak parmak yerine dirsek kullanılmalı ya da bu yüzeylere bir mendil yardımıyla dokunularak mendil çöpe atılmalı.

* Kabin içinde yan duvarlara yaslanmaktan, küpeşte kısmına tutunmaktan kaçınılmalı.

TEMAS YÜZEYLERİ DÜZENLİ TEMİZLENMELİ

Asansörlerde virüs yayılımına engel olacak hijyen çalışmalarına da değinen Kıran, “İşyerleri ve binalar bu süreçte mutlaka asansör görevlisi saptamalı, kişilerin güvenli asansör kullanım talimatlarına uyması, asansörlerin havalandırma ve günlük periyodik temizliğinin yapılması sağlanmalıdır. Gerekirse asansör yanlarına ve içine bilgilendirme talimatları asılmalıdır” dedi. Kıran hijyen konusunda şu tavsiyeleri verdi:

* Asansörlerin yüksek dokunuşlu ortak temas yüzeyleri olan düğmeler, tutma kolları özellikle iş yeri gibi kullanım yoğun binalarda sabah saatlerinden mesai bitimine kadar 2–3 saat ara ile sabunlu su ile silinerek temizlenmeli. Ev asansörleri çok yoğun değilse bu işlem günde 2–3 kez yeterlidir.

* Silinen yüzeylerin çok kirli olduğu ve fazla sayıda kişi tarafından temas edildiği düşünülüyorsa sabunlu su ile silindikten sonra dezenfektan solüsyonlarla (alkol bazlı solüsyonlar veya çamaşır suyu )ilave temizlik yapılabilir.

* Asansör zeminleri kirlenme oldukça yüzey deterjanlarla silinmeli, gün sonunda ilave olarak sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlik yapılmalı. (Bunun için 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu yani 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterlidir)

* Asansörlerin içinde insan olduğu sürece havalandırıcı fanlar mutlaka çalışmalı, fanların sık sık kontrolü yapılmalıdır.

DEZENFEKSİYON ARALIĞINI MALZEME TÜRÜNE GÖRE BELİRLEYİN



Salgın süresince hijyen kurallarının virüsün malzeme türüne göre canlı kalma süresi göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğinin altını çizen Kıran, “Kovid-19 damlacık yoluyla dışarıya yayıldığında yapıştığı malzemenin türüne göre canlı kalma süresinin değiştiğini biliyoruz. Bu süre birkaç saatten birkaç güne kadar değişiyor. Son araştırmalara göre virüs plastik yüzeylerde 5 gün, cam üzerinde 4 gün, çelik yüzeylerde 48 saat, alüminyum yüzeylerde 2 – 8 saat, ahşap yüzeylerde 4 gün, plastik eldivenlerde 8 saat canlılığını koruyor. Bu nedenle dezenfekte edilecek yüzey özelliğine göre dezenfeksiyon sıklığı belirlenebilir” diye konuştu.