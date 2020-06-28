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Ankara Haberleri: Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı

ANKARA HABERLERİ

Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı

AA
28.06.2020 - 22:54 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamlara girmek yerine açık havada, doğayla başbaşa çadırda kamp yapmak ön plana çıktı. Kent sakinleri şehrin stresinden kaçmak için Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı’nda kamp kurdu.

AA

Koronavirüs salgını, doğaya olan ilgiyi arttırırken, vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yöneliyor. Kent sakinleri özellikle hafta sonları aileleri ile birlikte doğa gezisine çıkıyor. Aileler kurdukları çadırlarda kalarak hafta sonlarını geçiriyor. Kızılcahamam’daki Şahinler Tabiat Parkı’nda bulunan çadır kamplarda doluluk yüzde 100’e ulaştı.

Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı

GÜVENLİ VE NEZİH

Tabiat parkını gezen Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamp için gelen vatandaşlarla sohbet etti. İlçenin Ankara’nın ekoturizm merkezi olma hedefine yönelik çalışmaları vakit buldukça yerinde incelemeye çalıştıklarını söyleyen Aksoy, “Parkımız, çocuklarıyla çadır kamp yapmak isteyen aileler için Ankara merkeze 110 kilometre mesafede güvenli, nezih bir durak” dedi. Başkan Acar ise doğa tutkunlarını Kızılcahamam’a davet etti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 22 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı haberi güncellenecektir.

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