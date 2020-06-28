Koronavirüs doğa turizmine ilgiyi arttırdı

Koronavirüs salgını, doğaya olan ilgiyi arttırırken, vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yöneliyor. Kent sakinleri özellikle hafta sonları aileleri ile birlikte doğa gezisine çıkıyor. Aileler kurdukları çadırlarda kalarak hafta sonlarını geçiriyor. Kızılcahamam’daki Şahinler Tabiat Parkı’nda bulunan çadır kamplarda doluluk yüzde 100’e ulaştı.







GÜVENLİ VE NEZİH



Tabiat parkını gezen Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamp için gelen vatandaşlarla sohbet etti. İlçenin Ankara’nın ekoturizm merkezi olma hedefine yönelik çalışmaları vakit buldukça yerinde incelemeye çalıştıklarını söyleyen Aksoy, “Parkımız, çocuklarıyla çadır kamp yapmak isteyen aileler için Ankara merkeze 110 kilometre mesafede güvenli, nezih bir durak” dedi. Başkan Acar ise doğa tutkunlarını Kızılcahamam’a davet etti.