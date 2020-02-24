Korkuluk tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde Zindan Kale Burçları’nda korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi’nde titizlikle ve tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı yaptı. Projeye uygun olarak çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları’nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5-3 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi. Ankara Kalesi’nin silüetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan uyarı levhaları da yerleştirildi.



