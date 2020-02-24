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Ankara Haberleri: Korkuluk tamamlandı

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Korkuluk tamamlandı

Hürriyet Haber
24.02.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Önceki yıllarda yaşanan ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların ardından, Ankara Kalesi’nde korkuluk ve uyarı tabelası çalışmaları tamamlandı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde Zindan Kale Burçları’nda korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi’nde titizlikle ve tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı yaptı. Projeye uygun olarak çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları’nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5-3 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi. Ankara Kalesi’nin silüetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan uyarı levhaları da yerleştirildi.

Korkuluk tamamlandı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Korkuluk tamamlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Korkuluk tamamlandı haberi güncellenecektir.

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