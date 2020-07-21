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Ankara Haberleri: Konut satışında 5 ilçe başı çekti

ANKARA HABERLERİ

Konut satışında 5 ilçe başı çekti

Pelin ÜZEK KILIÇ/DHA
21.07.2020 - 00:39 |Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Türkiye genelinde yılın ilk yarısında toplam 581 bin 798 konut satışı gerçekleşti.

Pelin ÜZEK KILIÇ/DHA

Faizlerin inmesi ile birlikte, bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu. 6 ayda en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, ikinci sırada Ankara yer aldı. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara´da konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler sırasıyla Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. 6 ayda Keçiören´de 10 bin 198, Çankaya´da 9 bin 886, Mamak´ta 8 bin 175, Yenimahalle´de 7 bin 766 ve Etimesgut´ta 7 bin 651 konut satıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Konut satışında 5 ilçe başı çekti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Konut satışında 5 ilçe başı çekti haberi güncellenecektir.

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