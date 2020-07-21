Konut satışında 5 ilçe başı çekti

Faizlerin inmesi ile birlikte, bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu. 6 ayda en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, ikinci sırada Ankara yer aldı. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara´da konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler sırasıyla Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. 6 ayda Keçiören´de 10 bin 198, Çankaya´da 9 bin 886, Mamak´ta 8 bin 175, Yenimahalle´de 7 bin 766 ve Etimesgut´ta 7 bin 651 konut satıldı.