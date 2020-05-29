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Ankara Haberleri: Kocatepe Camisi’ne sterilizasyon kabini

ANKARA HABERLERİ

Kocatepe Camisi’ne sterilizasyon kabini

AA
29.05.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kocatepe Camisi girişine sterilizasyon kabini kurarak cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlayacak.

AA

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin yine Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine bugün cuma namazında toplu ibadete açılacağını anımsatan TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Pandemi sürecinin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için insanların camilere girerken sterilize edilmesi, riski en aza indirecek. Bunun ilk uygulaması Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirilecek ve bu diğer camilere de örnek olacak. Püskürtülen solüsyon iyot, alkol, fenol, aldehit gibi zararlı hiçbir kimyasal ve ağır metal içermiyor." 

LİSTE DİYANET’İN İNTERNET SİTESİNDE

Ankara’da Kocatepe Camisi’nin yanı sıra, Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun ve Maltepe Camisi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda camide cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı kılınacak cami ve belirlenen alanların listesi ise https://ankara.diyanet.gov.tr/ internet sitesinde yer alıyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kocatepe Camisi’ne sterilizasyon kabini hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kocatepe Camisi’ne sterilizasyon kabini haberi güncellenecektir.

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