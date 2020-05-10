Kıymetini bize gösterdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl etkinlikler düzenleyerek kutladığımız Anneler Günü’nü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Evlatlar annelerini ziyaret edemiyor, uzaktan görüşüyor, sarılamıyor, ellerinden öpemiyor. Bu virüs bunların ne kadar kıymetli olduğunu ve annelerimizin değerini bize gösterdi. Ailesinin mutluluğu için her türlü sıkıntıya katlanan, bizleri karşılıksız sevgi ve şefkatle sarmalayan annelerimizin günü kutlu olsun. Bugünler de geçecek ve anneleri hayatta olan tüm evlatlar annelerine yürekten sarılacak. O günlerin bir an önce gelmesini diliyorum” dedi.







