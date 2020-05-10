Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl etkinlikler düzenleyerek kutladığımız Anneler Günü’nü bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Evlatlar annelerini ziyaret edemiyor, uzaktan görüşüyor, sarılamıyor, ellerinden öpemiyor. Bu virüs bunların ne kadar kıymetli olduğunu ve annelerimizin değerini bize gösterdi. Ailesinin mutluluğu için her türlü sıkıntıya katlanan, bizleri karşılıksız sevgi ve şefkatle sarmalayan annelerimizin günü kutlu olsun. Bugünler de geçecek ve anneleri hayatta olan tüm evlatlar annelerine yürekten sarılacak. O günlerin bir an önce gelmesini diliyorum” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kıymetini bize gösterdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kıymetini bize gösterdi haberi güncellenecektir.