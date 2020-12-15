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Ankara Haberleri: Kısıtlamanın ardından

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Kısıtlamanın ardından

Hürriyet Haber
15.12.2020 - 01:08 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta ikinci kez uygulanan ve cuma günü saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Hürriyet Haber

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından dün saat 05.00’ten itibaren kentte hareketlilik başladı. Sabahın erken saatlerinde valiziyle yola çıkan da vardı bisikletiyle pedal çeviren de.

Kısıtlamanın ardından

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kısıtlamanın ardından hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2020 tarihinde saat 01 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kısıtlamanın ardından haberi güncellenecektir.

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