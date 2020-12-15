Kısıtlamanın ardından

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından dün saat 05.00’ten itibaren kentte hareketlilik başladı. Sabahın erken saatlerinde valiziyle yola çıkan da vardı bisikletiyle pedal çeviren de.
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