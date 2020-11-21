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Ankara Haberleri: Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı

ANKARA HABERLERİ

Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı

AA-DHA
21.11.2020 - 23:18 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine getirilen kısıtlama kararının ardından, önceki akşam ve dün akşam saat 20.00’da Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da çoğu esnaf kepenk kapattı.

AA-DHA

Restoran ve lokantalarda masa ile sandalyeler toplanarak, paket servis düzenine geçildi. Kısıtlama saatinin gelmesiyle birlikte, polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Kokoreç tezgâhlarının yoğun olduğu Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servisle hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgâhtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı. 

Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı
Lokanta ve kafeler ise paket servis ya da ‘gel-al’ şeklinde hizmet vermeye başladı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2020 tarihinde saat 23 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı haberi güncellenecektir.

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