Kısıtlamalar başladı kepenkler kapandı

Restoran ve lokantalarda masa ile sandalyeler toplanarak, paket servis düzenine geçildi. Kısıtlama saatinin gelmesiyle birlikte, polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Kokoreç tezgâhlarının yoğun olduğu Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servisle hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgâhtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı.





Lokanta ve kafeler ise paket servis ya da ‘gel-al’ şeklinde hizmet vermeye başladı.