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Ankara Haberleri: Kısıtlamada iz peşinde

ANKARA HABERLERİ

Kısıtlamada iz peşinde

Kaan ULU-Harun ÖZALP/DHA
14.12.2020 - 00:47 |Son Güncelleme :

Ankara'da filyasyon ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki boş sokaklarda testi pozitif çıkanlara ulaşıp tedavilerini sağlarken, temaslılarını da bularak bulaşı engellemeye çalıştı.

Kaan ULU-Harun ÖZALP/DHA

Pandeminin başından bu yana hastalığa yakalananların evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastaya temas edenleri de bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da filyasyon ekipleri sahadaydı. Ankara'da koronavirüse karşı 800 filyasyon ekibi mücadele veriyor. Ekipler, test sonucu pozitif çıkan hastaların adreslerine ulaşıp genel durumlarını değerlendirdikten sonra danışman hekimlerle görüşerek, tedavi süreçlerini planlıyor. Hastalara ilaçları poşet içinde teslim edilirken, bilgilendirme broşürleri de veriliyor. Filyasyon ekipleri, daha sonra pozitif hastanın temaslılarını bularak izolasyonlarını sağlayıp virüsün yayılımını önlemek için iz sürmeye devam ediyor.

SONUÇ ALMAYA BAŞLADIK

Fedakârca yapılan çalışmaların ve alınan kısıtlama önlemlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını belirten Çankaya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nuran Üçöz Kılıçarslan, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın dikkati, filyasyon ekiplerimizin fedakârca çalışmalarıyla güzel adımlar atıldı. Filyasyon ekiplerimizin savaş ruhuyla yaptığı çalışmaların sonucunda hasta sayımızda düşüşler görüyoruz. Sabah 08.00'den gece 24.00'lere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hızla ulaşıp bir an önce tedavilerinin yapılmasını amaçlıyoruz. Lütfen evlerinizde kalın. Bizler sizler için çalışıyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte, başarı ile atlatacağız."

Kısıtlamada iz peşinde

SAĞLIĞIMIZ İÇİN UĞRAŞIYORLAR

Ekipler, test sonucu pozitif çıkan oğlu Cavit Erşahin ile birlikte oturan Güler Sayan’a (74) evinde ulaşarak temaslı olduğu için test yaptı. Sayan, çok halsiz olduğunu belirterek, “Yataktan çıkamıyorum. Sürekli öksürüyorum. Halsiz olduğum için genellikle yatıyorum. Filyasyon ekibi kapımıza kadar geldi, çok teşekkür ediyorum” dedi. Evde tedavisi devam eden Cavit Erşahin de, “Sonucum pozitif çıkınca temaslılarımı bildirdim. 1 saat içinde gelip gerekli çalışmayı yaptılar. Ailece sağlık camiasına teşekkür ediyoruz. İnsanlar, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerindeyken onlar bizim sağlığımız için uğraşıyorlar” diye konuştu.

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