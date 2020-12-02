Kısıtlama sessizliği

Ankara’daki vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Ankaralıların yasağa büyük ölçüde uyduğu görülürken şehrin işlek cadde, meydan ile sokaklarında sessizlik hakim oldu.







Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken lokanta ve restoranlar paket servis uygulamasına geçti.





Ankara’nın en işlek yerleri arasında olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye meydanları, Güvenpark ve Kuğulupark’ta yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.





Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Denetim sırasında kısıtlamaya uymayanlar bazı kişilere 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.







Kısıtlamanın ilk uygulaması dün sabah 05.00’te sona ererken Ankara’da yollar trafiğe açıldı. Şehrin pek çok bölgesinde kontrol noktası oluşturan ekipler, saatler 05.00'i gösterdiğinde uygulamaya son verdi. Uygulamanın sona ermesiyle trafiğe açılan yollarda vatandaş hareketliliği başladı.