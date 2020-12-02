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Ankara Haberleri: Kısıtlama sessizliği

ANKARA HABERLERİ

Kısıtlama sessizliği

Hürriyet Haber
02.12.2020 - 23:20 |Son Güncelleme :

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması önceki akşam başladı.

Hürriyet Haber

Ankara’daki vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Ankaralıların yasağa büyük ölçüde uyduğu görülürken şehrin işlek cadde, meydan ile sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama sessizliği

Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken lokanta ve restoranlar paket servis uygulamasına geçti.

Kısıtlama sessizliği

Ankara’nın en işlek yerleri arasında olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye meydanları, Güvenpark ve Kuğulupark’ta yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kısıtlama sessizliği

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Denetim sırasında kısıtlamaya uymayanlar bazı kişilere 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Kısıtlama sessizliği

Kısıtlamanın ilk uygulaması dün sabah 05.00’te sona ererken Ankara’da yollar trafiğe açıldı. Şehrin pek çok bölgesinde kontrol noktası oluşturan ekipler, saatler 05.00'i gösterdiğinde uygulamaya son verdi. Uygulamanın sona ermesiyle trafiğe açılan yollarda vatandaş hareketliliği başladı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kısıtlama sessizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2020 tarihinde saat 23 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kısıtlama sessizliği haberi güncellenecektir.

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