Kış öncesi ortak alan uyarıları

Uzmanlar, kapalı alanda geçirilen zamanın artması ve rehavete kapılarak koronavirüs önlemlerinine uyulmaması durumda kış aylarının zor geçeceği konusunda uyarılar yapıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı üyesi ve Türkiye Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, koronavirüsün akciğer gibi sindirim sistemine de yerleşebildiğine dikkat çekerek, kış öncesi kapalı alanlar için önemli uyarılarda bulundu. Cindoruk, “Mutlaka, maske ve mesafeye dikkat edilmeli. Bunun yanında toplu yemeklerde yemek mutlaka kapalı kutuda servis edilmeli. Sıcak içecekler tercih edilmeli. Toplu alanlarda ortak tuvalet kullanımından kaçınılmalı” dedi. Prof. Dr. Mehmet Cindoruk önerilerini şöyle sıraladı:

SİNDİRİM SİSTEMİNE YERLEŞEBİLİYOR

“Kış öncesi hem koronavirüs hem de diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için başta maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Virüs akciğer gibi sindirim sistemine de yerleşebiliyor. Burun ya da ağızdan vücudumuza girdikten sonra ya nefes borumuzdan ya da yemek borumuzdan ilerleyebiliyor. Bu sebeple gerek ev, gerekse diğer bulunduğumuz kapalı ortamlarda yediğimiz içtiğimiz şeylere ve kullandığımız ortak alana dikkat etmeliyiz.

SICAK İÇECEKLERİ TERCİH EDİN

Gerek ev yemekleri, gerekse toplantılar kapalı ortamda yapılıyor. Kapalı ortamda yemek yeniyor, bir şeyler içerek toplantı yapılıyor. Kışın kapalı ortamda toplantıların kısa zamanda, maske takarak ve mesafeye uyarak yapılması önemli. Tabi ki, ilk tercih toplantıların online gerçekleşmesi olmalı. Özellikle sıcak gıdalar için enfeksiyonun yaşama ihtimali daha düşük. Soğuk içeceklerde daha fazla. Pandemi sürecindeki tavsiyem; tek kullanımlık bardakta sıcak içecekleri tercih etmek.

YEMEĞİNİZİ KAPALI KUTUDA İSTEYİN

Restoran, kafe veya iş yerindeki yemekhanelerde yemeklerin iyi yıkanmış ve kapalı kutularda servis edilmesi önemli. Bunu hiç çekinmeden denetleyin. Özellikle kış şartlarında dışarıda yemek yediğimizde gıdaların mutfaktan çıktıktan sora bize kapalı kutuda gelmesi şarttır. Kapalı kutu mutfaktan gelirken bulaşabilecek virüsü de engelleyecektir. Restoran veya kafe çalışanlarından bunu mutlaka isteyin.

ORTAK TUVALET KULLANMAYIN

Ortak tuvaletleri mümkün olduğunca kullanmamakta fayda var. İş yerleri ya da AVM’lerde tuvalet temizliğine 2 kat daha fazla dikkat etmeliyiz. Mümkünse tuvalet çamaşır suyu ile temizlenip, sifon çekildikten soran kullanılmalı. Tuvaletleri de olabildiğince havalandırmalıyız. Tuvaletten çıkarken el ve tırnak içleri kurallara uygun, özenle yıkanmalı. Kapılar veya başka yüzeylere direkt temastan kaçınılmalı.

MUTFAK ÇALIŞANLARINA DÜZENLİ TEST YAPILSIN

Kalabalık gruplara yemek hazırlayan mutfak çalışanlarının da düzenli olarak COVID-19 testi yaptırması gerektiğinin altını çizen Cindoruk, “Mutfağa girecek aşçılara birçok test yapılıyor. Pandemi sürecinde bunlarında ek olarak COVID-19 testi de eklenmeli. Hazırladıkları yemek ve içecekler aracılığıyla virüsü birçok kişiye bulaştırabilirler” diye konuştu.