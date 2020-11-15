Kirlilik çiti yıktı

Kentin korunabilmiş en güzel doğal alanlarından Eymir Gölü, çevre kirliliği tehdidi altında. Başkentlilerin tatil günleri akın ettiği Eymir Gölü’nü çevreleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı’nın girmeye yasak bölgeleri, mesire alanına dönmüş durumda. Girişin yasak olduğu bölgeleri çevreleyen beton direk ve bahçe telleri, duyarsız kişilerce yıkılıyor. Aracını yol kenarına park edip eğdikleri tellerin üzerinden alana girenler, gölü yukarıdan gören ve göl kıyısına göre daha tenha olan tepelerde mangal yakıp, piknik yapıyorlar.

YOL BOYU ÇÖP SAVRULMUŞ DURUMDA

Kamp sandalye ve masalarını kurarak bölgede piknik yapıp, gün batımını izleyenlerden bazıları, geride çöplerini de bırakıyorlar. Oran’dan Eymir’e inen yol boyunca görülen çöpler arasında alkol ve diğer meşrubat şişeleri, plastik ve pet atıklar, cam kırıkları bulunuyor. Durumdan rahatsız diğer ziyaretçiler ise, “Buranın doğal yapısı korunmalı. Yasak araziye girmenin anlamı yok. Zaten ziyarete açık olsa herkes girerdi. Kentin içinde korunabilmiş bir araziye, çitleri yıkıp, çöpleri bırakarak zarar vermenin anlamı yok. Önlenmesi lazım” diyorlar.

YOL BAKIM BEKLİYOR

Öte yandan ODTÜ’ye ait Eymir Gölü çevresinde gezintiye imkân sağlayan yol da bakım bekliyor. Araç girişinin sınırlı olduğu ancak vatandaşların hem koşu ve yürüyüş hem de bisiklet turu parkuru olarak kullandıkları asfalt yolda çökmeler, derin çukurlar ve yarıklar bulunuyor.

Hürriyet Ankara, son olarak eylül ayındaki ‘Bu bir keyfi katliam’ manşeti ve ‘Doğayı katleden cezalandırılmalı’ haberleriyle Eymir Gölü ve çevresindeki çevre kirliliğine gündeme getirmişti.