Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Kirli suda tehlikeli oyun

Ankara Haberleri: Kirli suda tehlikeli oyun

ANKARA HABERLERİ

Kirli suda tehlikeli oyun

Selahattin SÖNMEZ
06.07.2020 - 23:39 |Son Güncelleme :

Ankara’da çocuklar, etkili olan sıcak havada, kirli suda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Selahattin SÖNMEZ

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gölbaşı DSİ Sel Kapanı’na aileleri ile birlikte pikniğe giden çocuklar, hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilerek, serinlemek için pis suda yüzüyor. Çıplak bir şekilde, hiçbir önlem almadan suya giren çocuklar, oyunlar oynuyor.
Koronavirüsün ve kirli suyun neden olabileceği tehlikelerin farkında olmadan suya giren çocuklar, “Ailelerimizin de haberi var. Hava çok sıcak. Buraya hafta sonları ailelerimizle pikniğe geliyoruz, bir şey olmuyor” dedi. 

Kirli suda tehlikeli oyun
Hürriyet Ankara 5 Temmuz’da, DSİ ve Ankara İtfaiyesi’nin boğulma riskiyle ilgili uyarılarını, ‘Sıcak Havada Serin Tehlike’ manşetiyle gündeme getirmişti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kirli suda tehlikeli oyun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kirli suda tehlikeli oyun haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Umuda yürürken hüsrana uğradı

Umuda yürürken hüsrana uğradı

İğne, iplik, istihdam

İğne, iplik, istihdam

Çöp kamyonlarına mesajlı maske

Çöp kamyonlarına mesajlı maske

Bin 773’ten 425’e düştü

Bin 773’ten 425’e düştü

Mesafeli oyun izni istiyoruz

Mesafeli oyun izni istiyoruz

Dönme dolap dönmeye başlıyor

Dönme dolap dönmeye başlıyor

Orda bir köy var uzakta o köy çocukların köyü

Orda bir köy var uzakta o köy çocukların köyü

Dolunay ve Anıtkabir

Dolunay ve Anıtkabir

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Temmuz 2020, Salı
  • İmsak
    03:27
  • Güneş
    05:20
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:12
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.