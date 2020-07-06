Kirli suda tehlikeli oyun

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gölbaşı DSİ Sel Kapanı’na aileleri ile birlikte pikniğe giden çocuklar, hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilerek, serinlemek için pis suda yüzüyor. Çıplak bir şekilde, hiçbir önlem almadan suya giren çocuklar, oyunlar oynuyor.
Koronavirüsün ve kirli suyun neden olabileceği tehlikelerin farkında olmadan suya giren çocuklar, “Ailelerimizin de haberi var. Hava çok sıcak. Buraya hafta sonları ailelerimizle pikniğe geliyoruz, bir şey olmuyor” dedi.
Hürriyet Ankara 5 Temmuz’da, DSİ ve Ankara İtfaiyesi’nin boğulma riskiyle ilgili uyarılarını, ‘Sıcak Havada Serin Tehlike’ manşetiyle gündeme getirmişti.
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