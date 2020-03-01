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Ankara Haberleri: Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor

ANKARA HABERLERİ

Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor

Hürriyet Haber
01.03.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilere haftanın 7 günü ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor.

Hürriyet Haber

Giysi yıkama merkezlerinden sadece öğrenciler değil, engelli ve yaşlı vatandaşlar da yararlanabiliyor. Kurtuluş ve Bahçelievler’de bulunan merkezler haftanın 7 günü kirli çamaşırlarını getiren öğrencilerin giysilerini yıkayarak tertemiz teslim ediyor. Resmi tatiller dışında 12 ay açık olan merkezlerde öğrenciler hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere bırakıyor. Giysi Yıkama Merkezi’ne bugüne kadar 17 bin 260 öğrenci üye olurken, her yıl bu sayıya yenileri ekleniyor.
Büyükşehir Belediyesi’nden giysi yıkama hizmeti alabilmek için öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurt belgesi ya da kira kontratı fotokopisi ile 2 adet fotoğrafla merkezlere başvurması gerekiyor. Merkezler, tedavi nedeniyle Ankara dışından gelen vatandaşlar ile refakatçilerin çamaşırlarını yıkatma taleplerini de geri çevirmiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mart 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor haberi güncellenecektir.

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