Kimine seyir kimine zehir

Çankaya’da gün batımını izlemeye gelenlerin ‘Bilkent seyir tepesi’ olarak adlandırdığı İhsan Doğramacı Bulvarı ile 1813. Sokak ve çevresindeki bölge, iddiaya göre denetimlerin azalmasının ardından tekrar eski günlerine döndü. Kenti kuşbakışı gören tepeye araçlarıyla gelenler, gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinleyip, içki içiyor. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin çöpleri ise bölgede bırakılıyor. Rahatsızlıklarını daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de ileten mahalle sakinleri ise kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan bir mahalleli, şunları söyledi:

ÇÖP, PANDEMİ, KAZA TEHLİKESİ

“Daha önce çıkan haberden sonraki iki ay boyunca polis ekipleri burada çok titiz bir çalışma yürüttü. Seyir tepesine her akşam ekip geldi, orayı boşalttı. Mahalle içine de bekçi yerleştirdiler, çirkinlikler sona erdi. Fakat son 1.5 aydır polis ve bekçi denetimleri azaldı. Mahalle yine eski haline döndü. Her sabah yerleri battaniye gibi kaplayan alkol şişeleri, çöp ve bazı başka atıklarla yüzleşmek zorundayız. Alkol alıp direksiyon başına geçiyorlar. Herkes için büyük bir tehlike. ‘Pandemi’ diyoruz ama dip dibe sabahlara kadar eğleniyorlar, rahatsız oluyoruz, uyuyamıyoruz. 1813 Cadde’ye araçların park etmesini engelleyecek bariyerler konulmalı. Büyükşehir ve Çankaya belediyeleri kronikleşmiş bu sorunu çözmede elini taşın altına koymalı. Polis takviye ekip sevk etmeli. Anlaşıldığı üzere geçici denetimler çözüm değil, mahalleli çevre ve gürültülü kirliliğinden huzursuz.”

BETON BARİYERLER YAZI TAHTASI OLDU

Bölgede araç parklarını önlemek adına önceki yıllarda yol kenarlarına yerleştirilen beton bariyerlerin üzeri de sprey boyalı yazılarla dolmuş durumda. Çevreye bırakılan çöplerin yanı sıra bariyerlere yazılan yazılar da görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Hürriyet Ankara, vatandaşların bölgede yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı ve şikâyetlerini, ‘Mahallelinin tepesi attı’ manşetiyle gündeme getirmişti.