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Ankara Haberleri: Kimine seyir kimine zehir

ANKARA HABERLERİ

Kimine seyir kimine zehir

Sedat CENİKLİ
17.11.2020 - 14:58 |Son Güncelleme :

Çankaya’nın Beytepe Mahallesi’nde denetimler azalınca, İhsan Doğramacı Bulvarı yine çevre ve gürültü kirliliğinin adresi haline geldi. Huzuru kaçan mahalleli çözüm bekliyor.

Sedat CENİKLİ

Çankaya’da gün batımını izlemeye gelenlerin ‘Bilkent seyir tepesi’ olarak adlandırdığı İhsan Doğramacı Bulvarı ile 1813. Sokak ve çevresindeki bölge, iddiaya göre denetimlerin azalmasının ardından tekrar eski günlerine döndü. Kenti kuşbakışı gören tepeye araçlarıyla gelenler, gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinleyip, içki içiyor. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin çöpleri ise bölgede bırakılıyor. Rahatsızlıklarını daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de ileten mahalle sakinleri ise kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan bir mahalleli, şunları söyledi:

Kimine seyir kimine zehir

ÇÖP, PANDEMİ, KAZA TEHLİKESİ

“Daha önce çıkan haberden sonraki iki ay boyunca polis ekipleri burada çok titiz bir çalışma yürüttü. Seyir tepesine her akşam ekip geldi, orayı boşalttı. Mahalle içine de bekçi yerleştirdiler, çirkinlikler sona erdi. Fakat son 1.5 aydır polis ve bekçi denetimleri azaldı. Mahalle yine eski haline döndü. Her sabah yerleri battaniye gibi kaplayan alkol şişeleri, çöp ve bazı başka atıklarla yüzleşmek zorundayız. Alkol alıp direksiyon başına geçiyorlar. Herkes için büyük bir tehlike. ‘Pandemi’ diyoruz ama dip dibe sabahlara kadar eğleniyorlar, rahatsız oluyoruz, uyuyamıyoruz. 1813 Cadde’ye araçların park etmesini engelleyecek bariyerler konulmalı. Büyükşehir ve Çankaya belediyeleri kronikleşmiş bu sorunu çözmede elini taşın altına koymalı. Polis takviye ekip sevk etmeli. Anlaşıldığı üzere geçici denetimler çözüm değil, mahalleli çevre ve gürültülü kirliliğinden huzursuz.”

Kimine seyir kimine zehir

BETON BARİYERLER YAZI TAHTASI OLDU

Bölgede araç parklarını önlemek adına önceki yıllarda yol kenarlarına yerleştirilen beton bariyerlerin üzeri de sprey boyalı yazılarla dolmuş durumda. Çevreye bırakılan çöplerin yanı sıra bariyerlere yazılan yazılar da görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Kimine seyir kimine zehir

Hürriyet Ankara, vatandaşların bölgede yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı ve şikâyetlerini, ‘Mahallelinin tepesi attı’ manşetiyle gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kimine seyir kimine zehir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Kasım 2020 tarihinde saat 14 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kimine seyir kimine zehir haberi güncellenecektir.

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