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Ankara Haberleri: Kilometre çetesi yakayı ele verdi

ANKARA HABERLERİ

Kilometre çetesi yakayı ele verdi

Hürriyet Haber
23.06.2020 - 00:12 |Son Güncelleme :

Ankara'da yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürerek dolandırıcılık yapan üç kişi, polisin düzenlediği ‘Sayaç’ operasyonuyla yakalandı.

Hürriyet Haber

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ‘kilometre çetesi’ne yönelik çalışma başlattı. TÜVTÜRK'te muayeneye giren araçların bir sonraki muayenede kilometrelerinin düştüğünü belirleyen ekipler, araç tescil haritaları üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen kişileri tespit etti. Operasyonda, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'den aldıkları kilometreleri yüksek araçların kilometrelerini düşürüp satan üç kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin sattığı araçlardan birinin 350 bin kilometreden 80 bin kilometreye düşürüldüğü, bundan 30 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Zanlılar, ifadelerinde suçlarını inkar etti. Çete üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kilometre çetesi yakayı ele verdi

ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİK

Şüpheliler tarafından dolandırıldığını anlatan Kadir Güven, “98 bin kilometrede bir araç almıştık ancak daha sonra aracın 298 bin kilometrede olduğunu öğrendik. Öğrenince de üzüldük tabi, şok geçirdik. Şimdi mecbur kullanıyoruz. Vatandaşlarımız alacağı araçları iyi incelesin, daha önceki kilometresini sorgulasın. Biz o zaman bunu bilmediğimiz için mağdur olduk” dedi.

TÜVTÜRK KAYDINDAN ULAŞILABİLİYOR

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği yetkilileri vatandaşları benzer çetelerin tuzaklarına düşmemeleri için uyardı. Yetkililer, ikinci el araç almak isteyenlerin SMS yoluyla bu araçların en son muayenesinde kilometre bilgisine TÜVTÜRK kaydından erişilebileceğini hatırlattı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kilometre çetesi yakayı ele verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 00 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kilometre çetesi yakayı ele verdi haberi güncellenecektir.

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