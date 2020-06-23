Kilometre çetesi yakayı ele verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ‘kilometre çetesi’ne yönelik çalışma başlattı. TÜVTÜRK'te muayeneye giren araçların bir sonraki muayenede kilometrelerinin düştüğünü belirleyen ekipler, araç tescil haritaları üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen kişileri tespit etti. Operasyonda, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'den aldıkları kilometreleri yüksek araçların kilometrelerini düşürüp satan üç kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin sattığı araçlardan birinin 350 bin kilometreden 80 bin kilometreye düşürüldüğü, bundan 30 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Zanlılar, ifadelerinde suçlarını inkar etti. Çete üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİK

Şüpheliler tarafından dolandırıldığını anlatan Kadir Güven, “98 bin kilometrede bir araç almıştık ancak daha sonra aracın 298 bin kilometrede olduğunu öğrendik. Öğrenince de üzüldük tabi, şok geçirdik. Şimdi mecbur kullanıyoruz. Vatandaşlarımız alacağı araçları iyi incelesin, daha önceki kilometresini sorgulasın. Biz o zaman bunu bilmediğimiz için mağdur olduk” dedi.

TÜVTÜRK KAYDINDAN ULAŞILABİLİYOR

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği yetkilileri vatandaşları benzer çetelerin tuzaklarına düşmemeleri için uyardı. Yetkililer, ikinci el araç almak isteyenlerin SMS yoluyla bu araçların en son muayenesinde kilometre bilgisine TÜVTÜRK kaydından erişilebileceğini hatırlattı.