Kilit kavşakta dönüş trafiği

43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale’de trafik ekipleri denetim yaptı. Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarına anında müdahale eden ekipler, trafiği kontrol altında tutarak yoğunluk oluşmasına engel olmaya çalıştı.







