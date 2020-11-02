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Ankara Haberleri: Kilit kavşakta dönüş trafiği

ANKARA HABERLERİ

Kilit kavşakta dönüş trafiği

Hürriyet Haber
02.11.2020 - 15:23 |Son Güncelleme :

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ile hafta sonunu birleştirerek tatillerini şehir dışında geçirenlerin araçlarıyla dönüşe geçmesi nedeniyle, ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de önceki gün trafik yoğunluğu yaşandı.

Hürriyet Haber

43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale’de trafik ekipleri denetim yaptı. Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarına anında müdahale eden ekipler, trafiği kontrol altında tutarak yoğunluk oluşmasına engel olmaya çalıştı.

Kilit kavşakta dönüş trafiği

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kilit kavşakta dönüş trafiği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2020 tarihinde saat 15 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kilit kavşakta dönüş trafiği haberi güncellenecektir.

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