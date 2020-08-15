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Ankara Haberleri: Kestirme yol derman oldu

ANKARA HABERLERİ

Kestirme yol derman oldu

Murat YILMAZ
15.08.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi, dizlerindeki kireçlenme problemi nedeniyle yürümekte zorlanan 75 yaşındaki Emine Ediz için yeni bir kestirme yol açtı. Evinden ana caddeye ulaşan 100 metrelik yolu 15 metreye düşen Ediz, “Dizlerime derman oldular” dedi.

Murat YILMAZ

Mamak’ın Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Emine Ediz, dizlerinde kireçlenme problemi nedeniyle yürümekte zorlanıyordu. Evinden ana caddeye gidiş-geliş için 100 metrelik yolu kullanan Ediz, Mamak Belediyesi’ne başvuru yaptı ve evinin önünden ana yola 15 metrelik bir kestirme bulunduğunu belirterek ‘buradan bir yol açılıp açılamayacağı’nı sordu. Fen İşleri ekipleri bu talep üzerine hemen yolu açarak, 100 metrelik yolu 15 metreye düşürdü. Kestirme yol sayesinde yaşamının kolaylaşacağını belirten Emine Ediz, “Yürümekte zorlanıyordum. Belediyeye böyle bir müracaatta bulunduk. Sağolsunlar onlar da bu isteğimi ikiletmeyerek yolumu açtılar, dizlerime derman oldular. Bir gün içerisinde hemen kepçe geldi, yolu hazır hale getirdi. Belediye Başkanımız Murat Köse ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman duacı olacağım” dedi.

Kestirme yol derman oldu

RAHAT GİDİP GELEBİLECEK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Mamak Belediyesi olarak güzel Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Emine teyzemiz dizlerindeki kireçlenme problemi nedeniyle evine ulaşmakta sıkıntı çekiyordu. Sorunu çözmek için böyle bir kolaylık sağladık. Artık kendisi bu yol sayesinde daha rahat gidip gelebilecek işlerini kolayca halledebilecek” diye konuştu.

Kestirme yol derman oldu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kestirme yol derman oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kestirme yol derman oldu haberi güncellenecektir.

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