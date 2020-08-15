Kestirme yol derman oldu

Mamak’ın Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Emine Ediz, dizlerinde kireçlenme problemi nedeniyle yürümekte zorlanıyordu. Evinden ana caddeye gidiş-geliş için 100 metrelik yolu kullanan Ediz, Mamak Belediyesi’ne başvuru yaptı ve evinin önünden ana yola 15 metrelik bir kestirme bulunduğunu belirterek ‘buradan bir yol açılıp açılamayacağı’nı sordu. Fen İşleri ekipleri bu talep üzerine hemen yolu açarak, 100 metrelik yolu 15 metreye düşürdü. Kestirme yol sayesinde yaşamının kolaylaşacağını belirten Emine Ediz, “Yürümekte zorlanıyordum. Belediyeye böyle bir müracaatta bulunduk. Sağolsunlar onlar da bu isteğimi ikiletmeyerek yolumu açtılar, dizlerime derman oldular. Bir gün içerisinde hemen kepçe geldi, yolu hazır hale getirdi. Belediye Başkanımız Murat Köse ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman duacı olacağım” dedi.

RAHAT GİDİP GELEBİLECEK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Mamak Belediyesi olarak güzel Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Emine teyzemiz dizlerindeki kireçlenme problemi nedeniyle evine ulaşmakta sıkıntı çekiyordu. Sorunu çözmek için böyle bir kolaylık sağladık. Artık kendisi bu yol sayesinde daha rahat gidip gelebilecek işlerini kolayca halledebilecek” diye konuştu.