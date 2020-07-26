Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi

Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 6 farklı noktayı daha kurban kesim yeri olarak belirlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu. Belirlenen kurban kesim alanlarında gerekli hijyen tedbirlerinin de alındığını söyleyen Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve bu mücadelemiz bitmiş değil. Bu nedenle bazı özel uygulamaları devreye soktuk. Bunlardan en önemlisi sosyal mesafe daireleri. Kurban kesim alanlarına sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için daireler çizdik. Yayınlanan genelgeye göre kurban kesim alanlarında maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart.”

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle:

- Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı - Zübeyde Hanım İskitler Semt Pazarı - Güneşevler Ali Ersoy Kapalı Semt Pazarı - Yıldıztepe Gülpınar Kapalı Semt Pazarı - Karapürçek Kapalı Semt Pazarı - Karacaören Kapalı Semt Pazarı - Doğantepe Başpınar Kapalı Semt Pazarı