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Ankara Haberleri: Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi

ANKARA HABERLERİ

Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi

Hürriyet Haber
26.07.2020 - 16:32 |Son Güncelleme :

Altındağ’da kurban kesilecek yerler belirlendi. Belirlenen kurban kesim alanlarına, sosyal mesafeyi korumak için daireler çizildi.

Hürriyet Haber

Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 6 farklı noktayı daha kurban kesim yeri olarak belirlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu. Belirlenen kurban kesim alanlarında gerekli hijyen tedbirlerinin de alındığını söyleyen Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve bu mücadelemiz bitmiş değil. Bu nedenle bazı özel uygulamaları devreye soktuk. Bunlardan en önemlisi sosyal mesafe daireleri. Kurban kesim alanlarına sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için daireler çizdik. Yayınlanan genelgeye göre kurban kesim alanlarında maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart.”

Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle:

- Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı - Zübeyde Hanım İskitler Semt Pazarı - Güneşevler Ali Ersoy Kapalı Semt Pazarı - Yıldıztepe Gülpınar Kapalı Semt Pazarı - Karapürçek Kapalı Semt Pazarı - Karacaören Kapalı Semt Pazarı - Doğantepe Başpınar Kapalı Semt Pazarı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kesim alanlarına sosyal mesafe dairesi haberi güncellenecektir.

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