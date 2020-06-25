Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları açıkladı. Bakanlık tarafından kentin 8 ilçesinde toplam 22 riskli alanda kentsel dönüşüm çalışması sürdürülüyor. Toplam 19 bin 670 riskli yapının yenileneceği kentsel dönüşüm çalışmalarından 10’u Altındağ’da, 4’ü Mamak’ta, 3’ü Çankaya’da, 1’er tanesi de Akyurt, Balâ, Elmadağ, Kahramankazan ve Kalecik’te yapılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü alanlarda hak sahiplerine, bugüne kadar yapılan toplam kira yardımı tutarı ise 373 milyon 757 bin 107,88 lira.







2 BİN 237 YENİ YAPI



Başkent’te, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ya da farklı kurumların talebine bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenen 16 rezerv yapı alanında ise 2 bin 237 yeni yapı bulunuyor. Rezerv yapı alanı sıralamasında da 3 alan ile Altındağ başı çekerken; onu 2’şer alan ile Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı, Kalecik ve Mamak ile 1’er alanla Çamlıdere, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle takip ediyor.





Mamak’ta ise çalışmaları tamamlanan dönüşüm projeleri kapsamında, 9 mahallede, 3 bin 732 yeni konut inşa edildi.