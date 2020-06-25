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Ankara Haberleri: Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ

ANKARA HABERLERİ

Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ

Sedat CENİKLİ
25.06.2020 - 00:59 |Son Güncelleme :

Başkent’te kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü 22 riskli alandan 10’u ve yeni yerleşim yeri olarak belirlenen 16 rezerv yapı alanından 3’ü Altındağ’da bulunuyor.

Sedat CENİKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin rakamları açıkladı. Bakanlık tarafından kentin 8 ilçesinde toplam 22 riskli alanda kentsel dönüşüm çalışması sürdürülüyor. Toplam 19 bin 670 riskli yapının yenileneceği kentsel dönüşüm çalışmalarından 10’u Altındağ’da, 4’ü Mamak’ta, 3’ü Çankaya’da, 1’er tanesi de Akyurt, Balâ, Elmadağ, Kahramankazan ve Kalecik’te yapılıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü alanlarda hak sahiplerine, bugüne kadar yapılan toplam kira yardımı tutarı ise 373 milyon 757 bin 107,88 lira.

Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ

2 BİN 237 YENİ YAPI

Başkent’te, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ya da farklı kurumların talebine bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenen 16 rezerv yapı alanında ise 2 bin 237 yeni yapı bulunuyor. Rezerv yapı alanı sıralamasında da 3 alan ile Altındağ başı çekerken; onu 2’şer alan ile Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı, Kalecik ve Mamak ile 1’er alanla Çamlıdere, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle takip ediyor.

Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ
Mamak’ta ise çalışmaları tamamlanan dönüşüm projeleri kapsamında, 9 mahallede, 3 bin 732 yeni konut inşa edildi.

 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Haziran 2020 tarihinde saat 00 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kentsel dönüşümün merkezi Altındağ haberi güncellenecektir.

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