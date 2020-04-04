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Ankara Haberleri: Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

ANKARA HABERLERİ

Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

Mert Gökhan KOÇ
04.04.2020 - 23:09 |Son Güncelleme :

Ankara’da önceki gece saat 00.00 itibarıyla kente tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Mert Gökhan KOÇ

4 YENİ TEDBİR

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı ve İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelge kapsamında koronavirüsle mücadele için alınan ek tedbirleri, dün Twitter’dan da duyurdu. “Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler...” ifadesiyle duyurulan kentte uygulanacak 4 maddelik yeni tedbirler şöyle:

1) Ankara il sınırlarından belirlenmiş istisnalar dışında karayolu bağlantıları araç giriş çıkışına kapatılmıştır.

2) 65 yaş üstü vatandaşlarımızla birlikte 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

3) Kamuya açık alanlarda ve mekânlarda toplu şekilde bir arada bulunulamayacak ve sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacaktır.

4) Toplu bulunulan alanlarda ve mekânlarda herkesin maske takması zorunludur.

GECE NELER OLDU 

* Yasağın başladığı ilk saatlerde, kente giriş ve çıkış istikametindeki tüm yollarda araç yoğunluğu oluştu.

* Polis ve jandarma ekipleri, uygulamanın ilk saatleri olması sebebiyle sadece geçerli mazereti olanlara izin verdi.

Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

GÜNDÜZ NELER OLDU

* İstanbul Yolu’nda trafik polisleri dün yolu konilerle kapatırken, şehirden ayrılmak isteyen ve izin belgesi olmayan araçları yeniden şehre yönlendirdi.

* Akıncı Gişeleri’nde ise jandarma ekipleri, izin kâğıdı olmayan araçların giriş ve çıkışına izin vermedi. Jandarma ekipleri sadece gıda, temizlik ve ihtiyaç maddeleri taşıyan ağır vasıtaların şehre girmesine izin verdi.

* Tüm araç sürücüleri ve yolcular, sağlık ekiplerinin vücut ısısı ölçümünden sonra gönderildi.

Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

* Bazı sürücüler duruma tepki gösterdi. Bir sürücü, “Aracım gece bozuldu, Ankara’ya daha yeni varabildim ancak bu sefer de giremiyorum. Hafta sonu olduğu için izni nereden alacağımızı bilmiyoruz. Bu uygulama için 24 saat verilseydi herkes kendini ona göre ayarlardı” dedi.

* Ankara’yı batı ve güney illerine bağlayan bir diğer otoyol olan Eskişehir Yolu’nda ise jandarma ekipleri Polatlı ilçesinde şehre giriş ve çıkışları kapattı. Sürücüler ve yolcular ateş ölçümünden geçirilirken, izin belgesi olmayanların giriş ve çıkışına kesinlikle izin verilmedi.

Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

TOPLU TAŞIMADA MASKE DENETİMİ

* Ankara polisi, tüm ilçelerde yapılan yol uygulamalarında toplu taşıma araçlarındaki yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti.

* ABB, toplu taşıma araçlarını(ANKARAY, metro ve otobüs) kullanan ve maskesi bulunmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2020 tarihinde saat 23 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kente tüm giriş-çıkışlar durduruldu haberi güncellenecektir.

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