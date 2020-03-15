Kent konseyi bilinci daha da gelişmeli

Kent konseylerinin sözde kalmaması gerektiğini belirten Başkan Yavaş, “Normalde, belediye meclisi ilgili komisyona, herhangi bir konuyu müzakere etmek için sevk ettiği zaman mutlaka kent konseyinin de ilgili paydaşından o konuyla ilgili görüş almalı” dedi. Hem Kent Konseyleri Birliği’ni hem de Kent Konseyleri Platformu’nu takip ettiğini dile getiren Yavaş, şöyle devam etti: “Bence Kent Konseyleri Birliği ve Kent Konseyleri Platformu’nun yan yana gelip daha kuvvetli olması lazım. Binlerce insanın sadece yaşadığı kente aidiyeti nedeniyle bir araya gelip fikir üretmesi, tavsiyelerde bulunması ve bunu hiçbir karşılık, makam, ücret beklemeden yapması çok saygıdeğer bir olay. Bu insanlar karşılıksız bir şekilde böyle fedakârca kendilerini ortaya koyup çalışmalar yapıyorsa, bunun mutlaka bir karşılığının olması lazım. O karşılık da mutlaka ve mutlaka oy kullanma ve dava açma haklarının olması diye düşünüyorum.

KENDİNE GÜVENEN RAHATSIZ OLMAZ

Kendine güvenen bir belediye başkanı kent konseyinden rahatsız olmaz. Çünkü sizin düşünüp üretemediklerinizi masaya getiriyor. Bundan değerli bir şey var mı? Bu nedenle, kent konseyi bilincinin Ankara’da daha da gelişmesini diliyorum. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman sivil toplumun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Tek başına aldığımız kararlarla çılgın projeler yaparken halkın paralarını toprağa gömüyoruz. Bunlar olduğu zaman, belediye meclisinde çoğunlukta oldukları için başkana itiraz edemeyen meclis üyelerinin yerinde kuvvetli bir kent konseyi ve dava açma hakkı olsaydı, halkın parası kurtulurdu.”