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Ankara Haberleri: Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak

ANKARA HABERLERİ

Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak

Hürriyet Haber
06.02.2020 - 16:01 |Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediyesi’nin ‘Kent Çiftliği Projesi’ için Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Hürriyet Haber

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projenin ‘100. Yılın Model Kenti Gölbaşı’ vizyonuna önemli katkı sağlayacağını söyledi. Şimşek, “Sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz” dedi.

Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak

KATMA DEĞERİ YÜKSELTECEK

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan projeyle ilgili şunları aktardı: “Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi, ilçe gelişimine bir çok açıdan destek verme amacı ve bilinciyle kurgulanmış olup, yalnızca tarım turizmini canlandırmayı değil, kırsal üretiminin katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Projenin amaçlarından bir tanesi de Gölbaşı’nda öncü rol üstlenecek ve bölgeye ivme kazandıracak model bir girişimin ve yatırımın oluşturulmasıdır.”

Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak

Tanıtım toplatısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, belediye meclis üyeleri, Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri de katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Şubat 2020 tarihinde saat 16 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak haberi güncellenecektir.

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