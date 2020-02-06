Kent Çiftliği model Kent vizyonuna katkı sağlayacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, projenin ‘100. Yılın Model Kenti Gölbaşı’ vizyonuna önemli katkı sağlayacağını söyledi. Şimşek, “Sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz” dedi.







KATMA DEĞERİ YÜKSELTECEK



Projenin koordinatörlüğünü yürüten Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan projeyle ilgili şunları aktardı: “Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi, ilçe gelişimine bir çok açıdan destek verme amacı ve bilinciyle kurgulanmış olup, yalnızca tarım turizmini canlandırmayı değil, kırsal üretiminin katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Projenin amaçlarından bir tanesi de Gölbaşı’nda öncü rol üstlenecek ve bölgeye ivme kazandıracak model bir girişimin ve yatırımın oluşturulmasıdır.”







Tanıtım toplatısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, belediye meclis üyeleri, Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri de katıldı.