 Kent çapında sıkı denetim

Ankara genelinde bir süredir artış gösteren koronavirüs vakaları, kent genelindeki denetimleri de artırdı. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, kent genelinde kalabalıkların oluştuğu noktalarda dün gün boyunca denetimler yapıldı. Denetimler, ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla, farklı ilçelerdeki pazarlar, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, berberler, kuaförler, lokantalar, kafeteryalar ve piknik alanlarında gerçekleştirildi. Kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından yapılan denetimlere Ankara Valiliği, ilçe kaymakamlıkları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) birimi de sahada çalışma yürüten ekiplere şehrin farklı bölgelerindeki kameralardan elde edilen görüntüler aracılığıyla destek oldu. Cadde ve sokaklardaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığının kontrol edildiği sistem aracılığıyla sahadaki polis ekiplerine eş zamanlı görüntü desteği sağlandı. Arterlerde ise polis noktalarında durdurulan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı, kurallara uymayanlar sözlü olarak uyarıldı.

DETAYLI İNCEME YAPILDI

Ankara Meydan AVM’deki restoran ve kafeler, dün öğlen saatlerinde denetlendi. Denetim sırasında maske ve mesafe kurallarına uymayan müşteriler ekipler tarafından sözlü olarak uyarıldı. İşletme sahiplerine salgın süresince uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Bazı işletmelerin mutfakları ve oturma alanı düzenlemeleri de detaylıca incelendi. Arterlerde de trafik polisleri denetim noktalarında görev başındaydı. Trafik polisleri Eskişehir Yolu’nda toplu taşıma araçlarını durdurarak hem yolcuların hem de şoförlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi. Ayrıca çok sayıda yolcu taşıyan bazı özel araçlar da durdurularak şoförler ve yolcular uyarıldı.

HEP BERABER SORUMLULUK İÇİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak’ta Akdere Mahallesi’ndeki bir semt pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi. Pazar esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Soylu, “Vatandaşımızdan istirhamımız var. Pazarcı ‘Seçmeyin’ dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Polisimiz ‘Maskenizi takın’ dediği zaman onu terslememek lazım. Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğin tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatları, ticaret odalarımız idarenin bütünlüğü içerisinde. Hep beraber sorumluluk içindeyiz. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa samimiyetle bu meselenin üzerinden geliriz düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYARAK SOSYAL HAYATA DEVAM EDEBİLİRİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dün, Ulus-Çıkrıkçılar yokuşundaki ATO üyesi mağazaları ve ticari işletmeleri ziyaret etti. Tedbir alarak sosyal hayata devam edilebileceğini belirten Baran, “Mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak ve hijyen kurallarına uyarak sosyal hayatımıza devam edebilir, ekonomimize katkı sağlayabiliriz. Salgını önce çevremizden, ardından ekonomimizden silmeliyiz. İş yeri sahipleri ve çalışanları da alınan tedbirlere bağlı olduğu sürece korkusuz bir ticari hayatın temelini oluşturacaklardır” diye konuştu.

HÜRRİYET ANKARA ARTAN RİSKE DİKKAT ÇEKİYOR

Hürriyet Ankara son dört gündür manşetini koronavirüs vaka artışlarına ve riske karşı alınabilecek önlemlere ayırıyor. İkinci dalga riskine dikkat çeken uzmanlar, bireysel maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla vaka sayısını en aza indirmenin mümkün olabileceğinin altını çiziyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması, başta merkez ilçeler olmak üzere Ankara genelinde vaka yoğunluğunun artması nedeniyle yüksek riskli bölgelerin çoğaldığına işaret ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca ise 3 haftayı aşkın süredir Ankara’nın en çok vaka artışı olan iller arasında yer aldığını açıklıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Ankara için ‘İl Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türközü Mahallesi’nde 317 numaralı özel halk otobüsüne binerek vatan daşlarla yolculuk yaptı Soylu, yolcularla sohbet ederek, “Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz” sözleriyle vatandaşları uyardı. Atatürk Bulvarı’nda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak bakanlığa girdi. AA