Keçiören’de yapılara bina kimlik kitapçığı

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara’da da olası deprem senaryoları ve binaların sağlamlığı gündeme geldi. Başkent’in nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi Keçiören’de belediye tarafından yeni bir proje hayata geçiriliyor. Projenin ayrıntılarını sosyal medyadan duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede inşa edilecek binalar için müteahhitlere ‘bina kimlik kitapçığı’ yaptıracaklarını söyledi. Başkan Altınok, “Vatandaşımız bundan sonra daire veya iş yeri alacaksa sisteme girecek ve yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek” dedi. Projeye depremden önce başladıklarını belirten Başkan Altınok projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

VATANDAŞ ALDIĞI BİNAYI BİLMELİ

“Depremden önce başladığımız, acilen bütün belediyeler tarafından da hayata geçmesi gereken bir projemiz var. Vatandaşımızın aldığı ev hakkında detaylı bilgiye ulaşacağı, evin nasıl ve ne zaman yapıldığını öğreneceği bu projeyi tanıtmıştık. Vatandaşımız aldığı binayı, kullanılan malzemeleri bilmeli. Bundan sonra, müteahhitlerimize bina kimlik kitapçığı yaptırıyoruz. Depremden önce bu kararı almıştık.

BİNANIN TÜM BİLGİLERİ YER ALACAK

Şu an attığımız bütün betonlar, çiple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kontrol ediliyor. Binayı yapan müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme, borular, tesisatlar, hatlar, kablolar ve taşeronların bilgisinin olduğu bu kitapçığı müteahhit binayı yaptıktan sonra herkese verecek. Vatandaşımız bundan sonra daire veya iş yeri alacaksa sisteme girecek ve yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek. Bunun tüm Türkiye’yi kapsayan hale getirilmesi lazım.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Öte yandan Altınok kentsel dönüşüme giren mahalleleri de sosyal medyadan açıklıyor. Bu kapsamda Tepebaşı, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Şenlik, Pınarbaşı, İncirli, Esertepe, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Yakacık, Güçlükaya, Pınarbaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle için kentsel dönüşüm planları Meclis kararıyla hayata geçiriliyor. Başkan Altınok geçtiğimiz günlerde son olarak Tepebaşı Mahallesi’ni kentsel dönüşüme aldıklarını kaydetmiş, “Tepebaşı Mahallesi’nin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de Meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir” ifadelerini kullanmıştı.