Keçiören uçuyor

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Fatih Caddesi güzergâhında bulunan açık alanda sıcak hava balonuyla “Uçmaya Hazır Mısın Ankara?” adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilk uçuşu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ailesi ile birlikte gerçekleştirdi. “Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Balon Ürgüp’te, Göreme’de ve bazı yerlerde var. Ama şehre ve kente ilk defa balon geldi” diyen Başkan Turgut Altınok özetle şunları söyledi:

SADECE YERDE DEĞİL HAVADA DA VARIZ

“Hizmet anlamında sadece yerde değil havada da varız. Cumhuriyet Kulesi de havada, Estergon Kalesi Ankara’yı setretme imkânı sunan bir noktada, teleferiğimiz de yine Ankara’nın birçok yerini görme imkânı sağlayan güzergâhta seyahat imkânı sağlıyor. Yeni hizmetimiz olan sıcak hava balonu, yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün güzellikleri vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor. Balonla Ankara’mızı ve Keçiören’imizi temaşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİR AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

8 kişilik sepeti bulunan, 250 bin fit küp büyüklüğündeki balon ile kontrollü olarak ‘Bağlı uçuş’ yapıldı. İlk uçuşun ardından balona binen vatandaşlar, heyecanlı dakikalar yaşarken ilçeyi de havadan seyretme fırsatı buldu. Bir ay boyunca Keçiören’de hizmet verecek olan balon, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda final uçuşunu gerçekleştirecek.