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Ankara Haberleri: Keçiören uçuyor

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Keçiören uçuyor

AA-İHA
01.08.2020 - 15:06 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, “Uçmaya Hazır Mısın Ankara?” ismiyle sıcak hava balonu etkinliği düzenledi. Balona binen Başkentliler, Ankara’yı havadan seyretme fırsatı buldu. Başkan Turgut Altınok, “Hizmet anlamında sadece yerde değil havada da varız” dedi.

AA-İHA

Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Fatih Caddesi güzergâhında bulunan açık alanda sıcak hava balonuyla “Uçmaya Hazır Mısın Ankara?” adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilk uçuşu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ailesi ile birlikte gerçekleştirdi. “Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Balon Ürgüp’te, Göreme’de ve bazı yerlerde var. Ama şehre ve kente ilk defa balon geldi” diyen Başkan Turgut Altınok özetle şunları söyledi:

Keçiören uçuyor

SADECE YERDE DEĞİL HAVADA DA VARIZ

“Hizmet anlamında sadece yerde değil havada da varız. Cumhuriyet Kulesi de havada, Estergon Kalesi Ankara’yı setretme imkânı sunan bir noktada, teleferiğimiz de yine Ankara’nın birçok yerini görme imkânı sağlayan güzergâhta seyahat imkânı sağlıyor. Yeni hizmetimiz olan sıcak hava balonu, yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün güzellikleri vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor. Balonla Ankara’mızı ve Keçiören’imizi temaşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Keçiören uçuyor

BİR AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

8 kişilik sepeti bulunan, 250 bin fit küp büyüklüğündeki balon ile kontrollü olarak ‘Bağlı uçuş’ yapıldı. İlk uçuşun ardından balona binen vatandaşlar, heyecanlı dakikalar yaşarken ilçeyi de havadan seyretme fırsatı buldu. Bir ay boyunca Keçiören’de hizmet verecek olan balon, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda final uçuşunu gerçekleştirecek.

Keçiören uçuyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Keçiören uçuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Keçiören uçuyor haberi güncellenecektir.

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