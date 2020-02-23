Kayıt yaptırmadan önce bu sorulara cevap arayın

Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde çocuklarını özel okula kaydettirmeyi planlayan veliler için erken kayıtlar devam ederken, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Velinin, kendi imkân ve talebi doğrultusunda hangi özel okula kayıt yaptıracağının kişisel tercihi olduğunu belirten Dal, kayıt yaptırmadan önce şu soruların mutlaka cevaplanması gerektiğinin altını çizdi:

1. Okul, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli eğitim birikimine sahip mi?

2. Okulda uygulanan programlar gereği son yenilikler, modern teknikler ve materyaller takip edilip, uygulanıyor mu?

3. Öğrenci (eğitiminin tamamını o okulda sürdürecekse) okul öncesinden başlayıp lise öğreniminin sonuna kadar farklı program seçenekleri ile aynı kurumda öğrenimine devam edebilecek mi?

4. Okul, misyonunu ve vizyonunu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte belirlemiş mi? Belirlenen kriterlere uyuluyor mu? Günün koşullarına göre değişim ve uyum sağlanıyor mu?

5. Toplam kalite anlayışı okulun eğitim-öğretim ve yan hizmetlerinde etkin olarak hissediliyor mu? Hizmetlerin yürütülmesinde yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri de alınıyor mu?

6. Okulun öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve çalışanları arasında iyi bir iletişim var mı? Öğrenciler ve mezunlar, kendilerini okul ailesinin parçası olarak görebiliyorlar mı?

7. Öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri yönetim tarafından dikkate alınıyor mu?

8. Okul içi disiplin, sevgi saygı çerçevesinde sağlanmış mı?

9. Yönetici, öğretmen ve çalışanlar için düzenli hizmet içi eğitimler sağlanıyor mu?

10. Okul öncesi döneminden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar planlanmış ve uluslararası alanda kullanılan geçerli tekniklerin uygulandığı bir yabancı dil programı ile öğrencilere yabancı dil öğretiliyor mu?

11. İkinci yabancı dil eğitimi ciddiye alınıyor mu?

12. Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü ve öğrencilerin araştırma ve bilgiye ulaşma kullanımlarına açık, güvenli, yüksek hızlı internet bağlantısı olan bilgisayar ortamları mevcut mu?

13. Sınıf içi öğrenme, konu tarama testleri ile kontrol edilip, yeterince öğrenilmeyen konular tekrarlanıyor mu? Gerektiğinde (etüt faaliyetleri dışında) hafta içi ve hafta sonunda ücretsiz kurslarla öğrencilerin eksikleri tamamlanıyor mu?

14. Derslerin özelliklerine uygun tam donanımlı laboratuvarlar mevcut mu? Laboratuvarlar aktif kullanılıyor mu?

15. Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık, uzman kişilerce sağlanıyor mu?

16. Her öğrencinin yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor mu?

17. Sanat ve spora gereken önem veriliyor mu? Sosyal aktiviteler yeteri kadar çeşitli ve ücretsiz mi?

18. Sosyal etkinlikler ve ekstra spor çalışmaları için uygun alanlar sağlanmış mı? Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor mu?

19. Derslikler en fazla 24-28 öğrenci alacak şekilde planlanmış mı?

20. Okulun sağlık birimi, doktoru ve hemşiresi var mı?

21. Yemekhane ve kantininde sağlık koşulları göz önünde bulundurularak seçilen ürünler ile hizmet veriliyor mu?

22. Okul giriş çıkışlarında emniyet ve okul güvenliği yeterli mi?

23. Okuldaki kapalı ve açık alanların, temizlik ve hijyen koşulları yeterli mi?

24. Aktif ve gerektiğinde öğrencinin veya velinin kolaylıkla ulaşabileceği bir mezunlar derneği var mı?

25. Okula ulaşımın trafik açısından güvenliği, kolaylığı, öğrenciye sağlayacağı zaman kazancı veya kaybı ne olacaktır?

26. Okul kurucu veya kurucularının başka iştigal alanları var mı? Bu alanlar eğitimle ilgili mi?

27. Okulun, yeni kayıtta veya kayıt yenilemelerde veli ile yaptığı “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” şartları dışında veliden talebi veya zorlaması var mı?