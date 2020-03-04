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Ankara Haberleri: Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak

ANKARA HABERLERİ

Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak

Murat YILMAZ
04.03.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’nin eteklerinde yer alan Kayabaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için ilk kazma vuruluyor. Kalenin içerisindeki trafiği rahatlatmak için alternatif yol çalışması da yapılacak. 

Murat YILMAZ

İlk etapta 46 metruk yapıyı yıkacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, proje için, “Kayabaşı’ndaki dönüşüm, Ankara Kalesi’ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olacak” dedi. Başkan Balcı projeyle ilgili Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri paylaştı:

Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak

300’ÜN ÜZERİNDE METRUK BİNA VAR

“Kayabaşı Mahallesi, Ankara Kalesi’nin eteklerinde yer alan Hacıbayram Bulvarı’na bakan bölge. Bölgede 300’ün üzerinde metruk bina var. 46’sının kuruldan onayları çıktı, ilk etapta onların yıkımını yapacağız. Arkadaşlarımız mülkiyet durumlarının tespitlerini yapıyor. Tebligat süreçleri ve prosedürler de bir yandan devam ediyor. Prosedürler bittikçe tespit edilen her binayı kurula tekrar sunacağız. Bir taraftan yıkım başlayacak bir taraftan yenileri kurulun onayına sunulacak. Yenilerin onayları geldikçe yıkımlarını devam ettireceğiz. Burası için çok geç kalındı, olumsuzluklarla da ön plana çıkıyor. Hızlı bir şekilde mesafe almak istiyoruz.  

Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak

KALEDEKİ DÖNÜŞÜMÜ DE TAMAMLAYACAK

Mülkiyet sahipleriyle de bir araya geleceğiz, yapacağımız çalışmayı anlatacağız. Vatandaş mülkiyetinin yanında belediyemizin mülkiyetinde bulunan yerler, kamuya ait okul ve diğer alanlar gibi yerler de var. Bütün bunların tespitlerini yapıp inşallah proje için genel hareket tarzımızı belirleyeceğiz. Kayabaşı’ndaki dönüşüm, Ankara Kalesi’ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olacak. Buraya çok anlamlı bir katkıda bulunacak. Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorlukları da var. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara’ya kaleye yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara’ya da örnek bir proje olacak. Yapacağımız çalışmalarla orayı tarihi, kültürel, turistik bir şekilde daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak.”

KALE TRAFİĞİNE DE NEFES ALDIRACAĞIZ

Ankara Kalesi’nin trafiğini rahatlatacak bir çalışma da yaptıklarını anlatan Balcı, “‘Yeni bir aks üzerinde girişim yapabilir miyiz, içerideki trafiği daha rahat bir şekilde Ulucanlar Caddesi’ne, mümkün olursa Hacıbayram Bulvarı’na aktarabilir miyiz’ diye hazırlık yapıyoruz. Eğer belirlediğimiz gibi projeyi kuruldan çıkartabilirsek kalenin içerisindeki trafiği rahatlatmak için bir alternatif olmuş olacak. Kalenin trafiğine de nefes aldıracağız” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mart 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kayabaşı hem dönüşecek hem trafiği rahatlatacak haberi güncellenecektir.

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